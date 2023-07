El día que Oppenheimer visitó México y advirtió sobre una amenaza muy presente de la actualidad

Universal Pictures / Editorial ‎Vintage.

El hombre de la vida real, protagonista de la nueva película de Christopher Nolan, algún día visitó México para dar una conferencia en la que habló sobre las nuevas tecnologías y el peligro constante de una moral inherente del ser humano que en lugar de avanzar, puede retroceder a pasos agigantados.

J. Robert Oppenheimer experimentó de un gran remordimiento tras la creación de la Bomba Atómica. El científico estadounidense lideró el Proyecto Manhattan en Los Álamos durante la carrera nuclear, con una Segunda Guerra Mundial en pleno desarrollo. Y aunque se creación puso fin al conflicto bélico, significó también el nacimiento del arma de destrucción masiva más poderosa de la historia.

Desde entonces el científico dedicó el resto de su vida a cuestionar su misma invención y a invitar al resto del mundo a pensar en aquello que la humanidad requiere para la regulación del avance la ciencia. Por tal motivo fue perseguido y juzgado por las autoridades de su propio país, quienes lo entendieron como traición a la patria. En gran medida, sobre aquello habló durante su conferencia en tierras mexicanas.

¿Qué le dijo Oppenheimer a México?

Robert Oppenheimer fue el director del proyecto Manhattan, que tuvo como resultado la creación de la bomba atómica. (Getty Images)

“Es necesario rehacer las instituciones humanas, tal como necesitan ser reformadas, para que pueda haber paz”, concluyó Oppenheimer en su visita a México, durante una conferencia en donde habló sobre el futuro de la humanidad con respecto al avance la ciencia.

Oppenheimer dictó su conferencia Meditaciones sobre la ciencia y la cultura en el Instituto México-Norteamericano de Relaciones Culturales en 1962. “Es un privilegio y un placer ser huésped de esta ciudad, justamente reconocida por su gran belleza y su larga historia de amor a la cultura”, dijo al auditorio cuando inició el dictado.

Que el científico usara la palabra “cultura” no fue ninguna coincidencia. Y es que la mera tesis de su discurso argumenta que son las diferencias culturales y el amor por cada uno de los distintos territorios del mundo, los que pueden fortalecer la comunicación entre individuos en la búsqueda de tiempos prolongados de paz.

Habló sobre salvar a la humanidad de su propio progreso científico, ya que aseguró que la ciencia, a diferencia del arte, no puede detenerse porque siempre tendrá un efecto práctico para toda la humanidad. No obstante, consideró importante la creación de políticas que regulen dichos descubrimientos, o esa esperada nueva tecnología.

Albert Einstein y Julius Robert Oppenheimer. Imagen: Getty Images.

Dicha tecnología e invenciones ya son una realidad para nuestro tiempo. Ejemplos actuales son las diversas inteligencias artificiales que prácticamente son capaces de realizar todo, incluso aquello que nosotros deberíamos realizar desde un punto de vista responsable: como tareas, escuela o trabajo.

De igual forma los algoritmos que conocen todo sobre nuestras personalidades y se pueden convertir en un riesgo para la difusión de nuestra información, vida privada y seres queridos. Por otro lado, las armas con un tema aparte, uno que atormentó en demasía al científico.

Sobre regulaciones necesarias, Oppenheimer bien podría considerarse un precursor del Organismo Internacional de Energía Atómica. Una rama de las Naciones Unidas que busca la cooperación de todas las naciones del mundo para acordar la no creación de armas de destrucción masivas que podrían poner en riesgo al planeta o la humanidad misma.

J. Robert Oppenheimer (The Grosby Group)

Oppenheimer establece que la tecnología no es la culpable. La ciencia es progreso y el progreso no se detiene, así como tampoco escoge el uso particular que se le dará. Pero sí consideró que el desarrollo de la humanidad corre en dos frentes: el científico y el moral. Mientras que el primero siempre va hacia adelante, el segundo con facilidad puede retroceder.

“Cuando nos lamentamos de realizar un progreso notable en las investigaciones cibernéticas y espaciales, sin que hayamos logrado un adelantamiento moral comparable, se incurre en una falta absoluta”, dijo Oppenheimer.

El mensaje de Oppenheimer para el futuro de la humanidad

Según el padre de la bomba atómica, la manera en la que el ser humano puede establecer una paz absoluta y constante es a través de la conservación de la cultura. Su lógica obedece al hecho de que la diversidad cultural, nunca dejará morir la comunicación entre individuos. Y aquella es la clave máxima: la comunicación.

Para Oppenheimer los eventos de la bomba atómica era prueba de que se había “perdido en tan gran proporción la capacidad de comunicarnos mutuamente” y explicó que si bien el lenguaje científico es internacional, la cuestión cultural es local. Una “homogeneidad completa” es algo que confesó espera nunca suceda.

archivo - El doctor J. Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica, trabaja en su despacho en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Princeton, en Princeton, Nueva Jersey, el 15 de diciembre de 1957. (AP Foto/John Rooney, Archivo)

“Para comenzar, debemos aprender de nuevo, sin desprecio y con paciencia, a establecer comunicaciones recíprocas, y debemos escuchar”, aseguró el científico, en una conferencia dada durante la época de la Guerra Fría y la carrera armamentista.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer en México?

Oppenheimer de Christopher Nolan contará la historia del científico en el contexto del Proyecto Manhattan. Sin embargo, también dejará una ventana muy abierta para que el espectador se pueda asomar e intente entender el atormentado interior de su protagonista.

La esperada película llegará a los cines de México a partir del jueves 20 de julio.