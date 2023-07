¿Por qué Peso Pluma le canta al narco? “Yo hago corridos por encargo”

@PesoPlumaData.

Una de las particularidades de los corridos tumbados es que por lo general cuentan historias sobre el narcotráfico y el estilo de vida circundante a las zonas en las que se ubican los carteles del crimen organizado. Artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Gabito Ballesteros, o Junior H han declarado en el pasado que sus canciones tocan esos temas no porque les guste normalizarlos o difundirlos, sino porque es con lo que han crecido. En ese sentido, muchos se preguntan si cantar sobre dichos personajes e historias no representa un peligro para ellos mismos, como lo fue para otros artistas en el pasado.

Los ejemplos que saltan a la memoria, sobre cantantes que se metieron en problemas con presuntos miembros del narco, son Chalino Sánchez, Valentín Elizalde, Sergio Vega, Sergio Gómez, Diego Reyes, Luis Mendoza, Jenni Rivera y muchos más. Lo anterior pone en tela de juicio la seguridad de Peso Pluma, especialmente porque se trata del artista más importante del momento, más allá del género al que pertenecen sus canciones.

¿Qué opina Peso Pluma al respecto?

Recientemente el medio Soy Grupero platicó con Hassan Emilio Kabande Laija sobre estos temas y el cantante confesó que no tiene miedo a ningún tipo de represalias porque en realidad muchas de su canciones son “por encargo”. Explicó que así se maneja en el mundo de los corridos.

“Son corridos de encargo. No es como que nosotros dijimos ‘vamos a hacer un homenaje, vamos a hacer alusión o que la gente lo venere’, no, simplemente son corridos de encargo, es a lo que nos dedicamos, a escribir corridos y entregar nuestro trabajo”, aseguró el artista.

Según el cantante jalisciense gran parte de su repertorio existe porque se han acercado con él “mensajeros” que le piden que cante sobre cierta persona, o sobre ciertas historias. Lo anterior además significa para él un ingreso extra, más allá de la venta de discos, las giras y los conteos de reproducciones en plataformas de música streaming.

Eso sí, aseguró que lo anterior es una oferta de trabajo, no una obligación. De esta forma entre líneas trató de deja en claro que nadie jamás le ha obligado a cantar algo que no quisiera. No obstante, contó con normalidad que este tipo de dinámicas son muy usuales para los artistas que se dedican a crear música sobre este género.

“Es un corrido que te mandan a hacer”, continuó. “Es normal en este género, si no, no tendríamos contenido, no tendríamos corridos. Todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos... hay gente que te llama y te pregunta cuánto les cobras por hacer un corrido. Es mi trabajo, te lo hago, te lo entrego”.

No tiene miedo porque lo trata con seriedad

En el mismo orden de ideas, cuando a Peso Pluma se le pregunta si no tiene miedo de meterse en problemas con este tipo de personas, él responde que no porque siempre trata el asunto con mucha seriedad. Hassan Emilio observa el asunto como un trabajo más. Es un compromiso y algo serio, razón por la que pide a su público que también lo tomen con la misma seriedad y respeto.

“Lo tomo con seriedad. La gente es consciente que uno es cantante, artista, nos dedicamos a esto, y ya”, espetó. “No es como que estemos apoyando ni haciendo apología. Es simplemente un trabajo”.

Sin embargo, Peso Pluma no tiene un conflicto con ello. Así como no tiene miedo, tampoco piensa que deba cambiar algo en su forma de proceder con su trabajo. No piensa cambiar, asegura, se quedará bélico porque es lo que le ha funcionado hasta el momento.

“Yo me voy a quedar bélico, es lo que me funcionó y esa es la línea que hay que seguir pero con seriedad”, dijo. “Uno está consciente, pero se ha ido erradicado poco a poco. Le pedimos de corazón [al público] que entiendan que uno va a cantar”.