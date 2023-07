Barack Obama incluyó a Peso Pluma en su playlist de verano

El jalisciense es el único mexicano incluido en la ecléctica lista musical del ex presidente estadounidense (Foto: Instagram)

El ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama sorprendió a sus seguidores la tarde de este jueves 20 de julio de 2023 pues compartió en sus cuentas de redes sociales su ya tradicional lista de temas musicales para escuchar en el verano.

Te puede interesar: Peso Pluma rechazó un lujoso regalo de un fan durante un concierto

El político realizó una ecléctica selección de 41 canciones que han estado presentes en su playlist personal en esta temporada, temas de diversos géneros, nacionalidades y temporalidades.

“Como hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me perdí”, escribió en inglés el referente del Partido Demócrata.

Te puede interesar: Doble de Peso Pluma se volvió viral por robarle a su mamá para ser cantante

La playlist compartida por Obama incluye bandas y artistas comerciales, de culto, cantantes ya fallecidos, otros de bajo perfil y sensaciones musicales de la actualidad, y entre ellos podemos encontrar nombres como SZA, The Pretenders, 2Pac ft. Dr. Dre & Roger Troutman, The Bangles, Pearl Jam, Ice Spice & Nicki Minaj y The Rolling Stones.

La lista de Obama incluye 41 artistas y bandas de distintos géneros y temporalidades (Foto: Instagram)

Pero lo que ha llamado la atención es que el ex presidente entre 2009 y 2017 incluyó un par de temas en español. Se trata del éxito de Yng Lvcas en colaboración con Peso Pluma La Bebé (Remix), canción del género urbano latino que fue lanzada en marzo de este 2023 y se ha convertido en un éxito más allá de las fronteras mexicanas. El otro tema latino que conforma la lista es Penas con pan, canción de La Doña, cantante y compositora de reggaetón nacida en San Francisco, California.

Te puede interesar: Acusaron a Peso Pluma de cancelar Meet & Greet por estar “crudo”

La canción del mexicano de 24 años se trata de una nueva versión del tema lanzado en 2021 por Yng Lvcas que debutó en la lista Billboard Hot 100 la semana del 1 de abril de 2023 en la posición 77, marcando la primera entrada de Yng y la quinta de Peso Pluma en el prestigiado listado estadounidense.

Al parecer, el ex senador por el estado de Illinois en 2005 también se contagió de la “fiebre Peso Pluma”, quien los últimos meses ha sorprendido con la proyección de su música en territorio estadounidense cantando en español, logro que incluso lo llevó a presentarse como invitado en The Tonight Show con Jimmy Fallon el pasado 28 de abril.

Sólo Peso Pluma y La Doña son los artistas en español que incluyó el demócrata en su acostumbrada lista de verano (Foto: Instagram)

Horas antes de haber compartido sus recomendaciones musicales, el primer candidato afroestadounidense en ejercer el cargo presidencial había compartido la lista de los 9 libros que ha estado leyendo en los últimos meses.

Pero respecto a su selección musical, el político de 61 años ya había expresado que se encontraba definiendo la lista definitiva a compartir con sus casi 34 millones de followers sólo en Instagram.

“Estoy muy contento de tener esta oportunidad. La gente cree en los libros y las películas, pero las listas de reproducción, de alguna manera piensan... El hecho de que mis listas sean, ya sabes, bastante increíbles: la gente parece pensar ‘bueno, debe haber tenido un becario de 20 años que estaba descubriendo este último corte’. ¡Pero no! Está en mi iPad ahora mismo”, contó el político en entrevista con Hasan Minhaj en el mes de junio.

“Soy muy escrupuloso al asegurarme de que esto sea algo que realmente me guste. Confieso que hay momentos, en las listas de reproducción, en las listas de música, donde obtendré sugerencias. Porque no es como si tuviera tiempo para estar escuchando música todo el tiempo”

La bebé es una canción de reggeatón del mexicano Yng Lvcas, lanzada el 24 de diciembre de 2021 como primer sencillo de su segundo mixtape LPM a través del sello independiente We Are Bosses Records antes de que el artista firmara con Warner Music.

A fines de 2022 el tema se volvió viral en TikTok, lo que generó un incremento en sus reproducciones vía streaming. Fue hasta el 17 de marzo de este 2023 cuando el remix ya con un nuevo verso escrito e interpretado por el jalisciense Peso Pluma fue lanzado y obtuvo un buen recibimiento comercial.

En sus primeras semanas, la canción llegó al puesto 3 del top 50 Global de Spotify con aproximadamente 5 millones de reproducciones diarias desde su lanzamiento a nivel mundial.