Así fue la vez que Emilio Osorio participó en La Voz México y fue rechazado

Emilio Osorio fue rechazado de La Voz México. (Captura: Vix) (Twitter: La Voz México)

Emilio Osorio es uno de los participantes más queridos de La Casa de los Famosos, sea por sus ocurrencias, su talento como cantante o por defender y consolar a Wendy Guevara cada que se siente triste o atacada por el resto de los concursantes, pero alguna vez intentó probar suerte dentro de su carrera musical al participar en uno de los programas de talentos más conocidos en nuestro país: La Voz México, sin embargo, fue rechazado por los jueces.

Te puede interesar: Wendy y Nicola se burlaron de Emilio Osorio por confundir leche con clara de huevos | VIDEO

El más joven de los integrantes del reality show ha sido tema de conversación después de llorar, reclamar y conmover con mensajes a su supuesta novia Karol Sevilla con quien tuvo una relación que duró un año y finalizó en 2022, pero esta ocasión sus fans se fueron más atrás en el tiempo, específicamente a 2018 cuando el conocido como “el halcón” se presentó a los foros del programa de vocalistas.

En aquella edición de La Voz México, los jueces eran el cantante mexicano Carlos Rivera, la artista brasileña Anitta, el reggaetonero colombiano Maluma y la española Natalia Jiménez, conocida también por ser la exvocalista del grupo La Quinta Estación. Emilio Osorio entró con seguridad al escenario para interpretar la canción El Baño del cantautor Enrique Iglesias.

Te puede interesar: Emilio Osorio llora por Karol Sevilla: ¿por qué la actriz no lo ha visitado en LCDFM?

“Empezó muy bien, luego se fue poniendo un poquito más nervioso cuando vio que no nos volteábamos”, declaró el intérprete de Sin Contrato.

Así fue la participación de Emilio en el programa de talento musical Crédito: Televisa

Los coaches, principalmente Carlos Rivera y Natalia Jiménez, hicieron “la finta” de querer apretar el famoso botón rojo para elegir al concursante como parte de su equipo, pero lamentablemente ninguno lo hizo y todo terminó con el rechazo del hijo de Juan Osorio, quien estaba presente viendo las audiciones en el foro, y de Niurka Marcos.

Te puede interesar: Emilio Osorio defendió a Wendy tras pelea con Apio: “Nació en una pin*%e cuna de oro”

Entre las razones de los jueces de La Voz México fue que faltó una parte en la canción donde pudiera explotar los tonos que podía alcanzar Emilio Osorio, asimismo Maluma declaró que a la mitad de su participación se puso nervioso lo que no ayudó al momento de interpretar el tema que había elegido para la ocasión.

A pesar de que no tuvo éxito al quedarse en el concurso musical, Juan Osorio se mostró conmovido de tal forma que no dejó de aplaudir y de apoyar a su hijo. El productor de telenovelas constantemente expresó que siempre está del lado de las decisiones que tome su hijo, reveló Emilio Osorio y así lo agradeció en público:

“Yo me acuerdo que desde los 5 años empezaba a entrar a este mundo. Desde chiquito a mí me gustó, simplemente, y para mí fue una bendición que justo. y que gracias a Dios, me tocara nacer donde me han podido apoyar a cumplir mi sueño”.

Emilio Osorio siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo que mostró su papá Juan Osorio para con su carrera musical. (Foto: Las Estrellas)

Emilio Osorio defendió a Wendy Guevara tras declaraciones de Apio Quijano

El viernes 14 de julio se llevó a cabo la fiesta temática dentro de La Casa de los Famosos México en donde se inició un conflicto después de que Wendy Guevara recordara lo que le contó Mariana La Barby Juárez sobre las declaraciones de Apio Quijano respecto a que La Perdida le estaba enseñando “el bajo mundo”.

Esto ofendió a la influencer quien decidió encarar al cantante de Kabah al grado de que el resto de los integrantes del reality show pensaron, por un momento, que lo iba a golpear o a aventar. Después de que lograron tranquilizar a los dos implicados, fue Emilio Osorio quien tranquilizó y reconfortó a Wendy diciendo que ella era muy valiente porque superó muchos problemas en la vida a diferencia de Apio quien “nació en una pin&*e cuna de oro”.

Emilio Osorio dio un discurso sobre Apio y el motivo por el que se comporta así

El joven levantó los ánimos de Wendy de manera sincera, aseguraron sus seguidores, se ganó aún más la empatía de los miembros del Team Wendy por consolar y cuidar de la estrella del internet.