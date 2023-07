Xóchitl Gálvez “batea” a Ebrard tras invitación a debatir: “No es tiempo”

El extitular de la SRE invitó a debatir a la senadora panista el pasado jueves. (Cuartoscuro)

Luego de que Marcelo Ebrard, quien busca ser el candidato presidencial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los comicios de 2024, invitara a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum a un debate, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) respondió en su cuenta de Twitter.

Gálvez rechazó la invitación del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues, dijo, no es el tiempo. Además, dijo estar centrada en ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, y le deseó suerte.

“Estimado @m_ebrard, vi tu invitación a un debate, pero no es el tiempo. Yo estoy centrada en ser la responsable de la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico. Suerte en tu proceso, veo los dados cargados”, posteó en su red social la senadora panista.

La respuesta de Gálvez a Ebrard causó diversas reacciones de sus seguidores, algunos a favor y otros en contra. “Le dio miedo, no podría debatir con ebrard. entendemos la cobardía” (sic); “¡Pum! Elegante manera de mandarlo al rancho de su patrón”; “No están cargados, el proceso es una farsa, Amlo ya decidió por Claudia” (sic); “Nadie quiere debatir con Ebrard”; “Tampoco es tiempo andes de campaña querida @XochitlGalvez (tampoco tú @m_ebrard)” (sic); “No hay dados, es una simulación mas de amlo” (sic); “Aunque seas la designada de Claudio X, no vas a pasar. Te está dinamitando el oficialismo; sí “irrumpiste” mediáticamente, pero a la vez salieron a la luz tus corruptelas. Vas a llegar completamente noqueada contra Claudia”, fueron algunas de las respuestas que obtuvo la respuesta de Gálvez.

El pasado jueves 20 de julio, Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, retó a Xóchitl Gálvez, quien aspira a ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México, a un debate, tocando temas de seguridad y de interés general.

Fue en una visita a Querétaro, que el ex canciller dijo que invitaría a la senadora panista, si es que ella quedaba como candidata del Frente opositor, pues él consideraba que defiende polítocas de antaño. “Con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del Frente que representa, que yo veo que es mucho de reinstalar o defender las políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí. Con respeto, considerando que es una dama, igual que lo es Claudia”, dijo Ebrard.

Resaltó que no quiere hacer un debate destructivo con la legisladora. “No pretendo hacer, y nunca he hecho debates destructivos, sí firmes, por ejemplo, como con José Ángel Gurria”, dijo.

Ebrard, en varias ocasiones, ha dejado en claro que es creyente de que los debates entre aspirantes deberían realizarse. Incluso, luego de presentar su estrategia de seguridad, llamada Plan Angel, y que Claudia Sheinbaum lo criticara, respondió que por ello era necesario un debate entre quienes buscan encabezar los comités de defensa.