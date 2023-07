Así es la colección de tenis más grande de México: Nike, Jordan y otras marcas

La colección de tenis más grande de México (Youtube/@saulsotocx)

La euforia por los tenis ha cobrado fuerza los últimos años en México. El calzado deportivo ya no es únicamente una prenda para vestirse del diario, sino un articulo de auténtica colección para los entusiastas de la industria del sneaker. Marcas como Nike, Jordan, New Balance y otras son adquiridas por mexicanos a precios no precisamente baratos.

Te puede interesar: Dónde está el tianguis donde puedes comprar tenis Nike originales

Y es que la emoción por estas prendas de vestir ha llegado a tal grado que la piratería ha encontrado un nuevo nicho de negocio, clonando modelos de tenis de marca para venderlos haciéndolos pasar por originales; sin embargo, hay más de un experto que sabe diferenciar entre un par pirata y uno auténtico.

Las colecciones de tenis originales son una realidad entre los compradores de todo el país. Saúl Soto, un creador de contenido de YouTube, ha documentado más de una masiva colección. La más grande de ellas tiene modelos de diversas marcas y estilos.

Te puede interesar: Cómo diferenciar tenis Nike originales de un par pirata

No hace falta usarlos, pues los coleccionistas muchas veces adquieren pares para atesorarlos como si fueran piezas de arte. Los tenis en México son un excelente negocio, y pueden costar desde menos de mil pesos hasta millones. Recientemente, en una tienda de Polanco, se hizo la compra más cara en la historia de tenis. Un influencer pagó más de 6 millones de pesos por un par colaborativo entre Nike y Louis Vuitton.

La colección de tenis más grande de México (YouTube/@saulsotocx)

La colección más grande de México tiene esta cantidad de artículos

Con un video de YouTube, el creador de contenido Saúl Soto, quien normalmente hace material multimedia enfocado en el mundo del sneaker y calzado deportivo, enseño la colección de zapatos deportivos Cabeza de Tenis, uno de los mejores y más famosos coleccionistas de México.

Te puede interesar: Cuál es el tianguis donde se pueden comprar tenis desde 50 pesos

Cabeza de Tenis también es creador de contenido, y en su cuenta de TikTok suele presumir sus nuevas adquisiciones, memes relacionados a la industria del calzado deportivo, reseñas y novedades sobre los tenis más vendidos del momento.

La colección que le pertenece a Cabeza de Tenis cuenta con nada más y nada menos que más de 600 pares de todo tipo de marcas, modelos, colores y texturas. Como buen coleccionista, el joven mantiene a sus artículos muy bien cuidados. Cabeza de Tenis comenzó su amplia colección hace más de 10 años,

Qué pares tiene Cabeza de Tenis en su colección

El joven tiene más de 600 pares de las mejores marcas Crédito: YouTube/saulsotocx

Al principio de su afición por el calzado deportivo, Cabeza de Tenis usaba los artículos que compraba y éstos se gastaban; sin embargo, conforme fue avanzando, empezó a ver a los tenis como objetos dignos de posar en una repisa. Del mismo modo, Cabeza de Tenis es el primer embajador en México de StockX, desde el año 2019.

El par más barato que tiene Cabeza de Tenis en su colección no excede los 100 dólares y es de la marca Nike; mientras que el más caro, al menos en el año 2021, es el Dunk Low de Nike x Cactus Plant Flea Market x Swarovski, con un valor de más de 30 mil dólares.

Del mismo modo, en su colección está todas las versiones del Jordan 11 Concort. Además, Cabeza de Tenis tiene en su poder una de las diez camisetas autografiadas por la alineación del año 1997 de los Chicago Bulls: oni Kukoc, Steve Kerr, Ron Harper, el mismísimo Michael Jordan, entre otros.

La euforia por los tenis de marcas como Nike en México crece cada día más. Los coleccionistas han encontrado en las redes sociales el vehículo perfecto para darle difusión su colección, fruto de la paciencia y el trabajo de años. Los tenis en México de marcas como Jordan pueden costar desde menos de mil pesos mexicanos hasta cientos de miles