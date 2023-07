Adultos mayores: ¿Hay edad limite para viajar en avión?

Viajar en avión con adultos mayores (Foto: ABC)

Viajar en plan familiar en avión siempre será complicado si no se toman las previsiones correctas y puede ocasionar problemas muy desagradables, si a eso le sumas el hacerlo con personas de la tercera edad, esto podría complicarse y más si lo hacen solos.

Por ello, te compartimos diversas recomendaciones para que puedas tener un viaje con personas de la tercera edad y todos disfruten el recorrido y no haya problemas médicos o alguna emergencia.

Lo primero que deberás checar es el estado de salud del adulto mayor que va a viajar, ya sea solo o acompañado. Donde su doctor de cabecera, deberá aprobar o no el viaje, dependiendo de los diversos padecimientos que se tenga, ya que hacerlo sin un diagnóstico podría ser factor de riesgo por la presión o la altura.

Las personas de la tercera edad podrán viajar en avión siempre y cuando un médico lo autorice

Cabe destacar que la revisión es importante, ya que las enfermedades crónicas del corazón, pulmonía, tuberculosis, neumonía, trombosis y las que requieren algún tratamiento de radioterapia o quimioterapia, entre otras, pueden ocasionar síntomas graves durante el vuelo.

Si lo consideras pertinente, podrás compartir un resumen del historial clínico de la persona que abordará el avión y dejarla en su equipaje de mano por cualquier eventualidad que se presentará.

En las revisiones de seguridad, hay que tratar que sea un acompañante quien apoye en los filtros, ya que se requiere vaciar los bolsillos para poder pasar por la máquina de detección de metales y en su caso avisar que alguien no puede hacerlo por tener un marca pasos.

¿Viajar solos o no?

Los viajes en avión de los adultos mayores se recomienda que alguien los acompañe ante cualquier eventualidad (Getty)

Aunque muchas personas de la tercera edad, prefieren viajar solos, con lo cual manifiestan parte de que siguen siendo independientes y que no requieren de nadie, las recomendaciones es que no lo hagan, ya que en algunas ocasiones podrían distrarse y perderse en los aeropuertos, así como no entender las reglas del personal del aeropuerto.

En las terminales aéreas y aeropuertos, manejan la política de preferencia para personas que viajan con niños o adultos mayores, con lo cual se evita que se pierda tiempo y que sea agotador para ellos que tienen poca movilidad.

En caso que nadie los pueda acompañar, por lo menos que alguien pase a dejarlos al aeropuerto y que por ende que los recoja en la terminal de destino. En su caso, podría “encargar” a su familiar con el personal de vuelo.

Como ya lo mencionamos, el facto médico es importante, ya que si la persona a viajar tiene un tratamiento, este deberá cumplirse, por lo cual deberá contar con las diversas medicinas que requiera, sobre todo si depende de el, ya que en algunos casos, omitirlo, ocasionaría efectos negativos durante el vuelo.

Siempre es mejor que las personas de la tercera edad tenga números telefónicos de emergencia, donde se puedan contactar de forma fácil con algun familiar o con el médico.