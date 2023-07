Metro descartó peligro tras video de “bamboleo” en tramo Potrero-Deportivo 18 de Marzo de la Línea 3

Metro aseguró que no se bambolea tramo de la Línea 3 como mencionó una denuncia ciudadana (Metro)

Un video presuntamente grabado en el tramo de las estaciones Potrero y Deportivo 18 de Marzo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde se observa al tren zangolotearse, generó preocupación entre la ciudadanía, pues dijeron que podría descarrilarse en cualquier momento; sin embargo, el Metro aseguró que no hay peligro.

Te puede interesar: Metrobús CDMX anuncia nueva ruta para mejorar la movilidad

La tarde del 19 de julio se divulgó en redes sociales un breve video en donde se aprecia al convoy bamboleándose con fuerza con todo y pasajeros, mientras avanza a toda velocidad.

Ante ello, usuarios externaron su preocupación, acusando que podría ocurrir una tragedia en dicho tramo. De inmediato el STC informó que su personal acudió a realizar una revisión multidisciplinaria para atender la denuncia ciudadana, asegurando que no hay afectaciones como la que se muestra en el video.

Aspecto tomado en la estación Potrero de la línea tres del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ( GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

“En relación al vídeo con el supuesto ‘bamboleo del tren’, en el tramo Potrero-Deportivo 18 de marzo, se realizó una revisión exhaustiva y la situación no corresponde al servicio que actualmente se ofrece en dicho trayecto, encontrando la operación sin ninguna afectación y ofreciéndose con normalidad”, indicó el Sistema.

Te puede interesar: Medio Maratón CDMX: estas son las estaciones cerradas y horarios especiales del Metro y Metrobús

El Metro añadió que realizará las investigaciones correspondientes para conocer la fecha en que fue grabado el video difundido la tarde del miércoles.

Sumado a ello, el STC adjuntó dos videos de prueba en donde se observan vagones diferentes avanzando por el tramo Potero-Deportivo 18 de Marzo, en donde hay un movimiento regular, sin ningún zangoloteo marcado.

Te puede interesar: Metro CDMX hoy 13 de julio: retiran convoy en la estación Hospital General de la Línea 3

De tal modo, descartó que exista peligro para los usuarios y reiteró que el personal del Metro continuamente hace revisiones para mantener las operaciones en óptimas condiciones.

En relación al vídeo con el supuesto "bamboleo del tren", en el tramo Potrero-Deportivo 18 de marzo, se realizó una revisión exhaustiva y la situación no corresponde al servicio que actualmente se ofrece en dicho trayecto, encontrándo la operación sin ninguna afectación y… pic.twitter.com/pwg0QXkDRC — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2023

“De forma cotidiana el Metro realiza revisiones que involucran a las áreas operativas y técnicas y aplica las acciones preventivas y correctivas para garantizar la seguridad en la operación”, apuntó.

Según algunos usuarios, el bamboleo ocurre cuando el tren pasa por el mencionado tramo con dirección a Universidad y sugirieron que el personal del Metro usó un estabilizador en su grabación; otros más apuntaron que no siempre se mueve tanto, ya que varía dependiendo del número de usuarios transportados.

“Esa es una vil mentira, por supuesto que así se hace. A veces no se percibe, obviamente porque trae más peso”, “Hemos llegado al punto donde no importa si de repente todo el Metro se para por falta de mantenimiento, siempre dirán ‘se realizó una inspección y no se encontró evidencia de bla bla bla’”, “Ahora quieren tapar el sol con la uña, si hicieran revisiones periódicas no se hubiera caído la línea 12, o estaría en las últimas la línea 9″, criticaron algunos usuarios.

08ENERO2023.- Trabajadores del Metro retiraron uno de los vagones impactados la mañana del sábado donde más de 50 personas resultaron heridas y una falleció (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM/ARCHIVO)

La preocupación de los usuarios deriva principalmente del desplome de un tramo de la Línea 12 ocurrido la noche del 3 de mayo del 2021, en el que murieron 26 personas y decenas resultaron heridas.

Después de ello, se han reportado diferentes incidentes, como el choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3 que ocasionó la muerte de una estudiante de la UNAM el pasado 7 de enero.

Asimismo se han reportado incidentes menores, por lo que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México solicitó que Guardias Nacionales montaran guardia en las 12 Líneas -operativo que finalizó en marzo-, acusando presunto sabotaje a sus aspiraciones políticas.