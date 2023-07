Chaco Giménez habló sobre el futuro de Santi: “No hemos recibido ninguna propuesta”

Chaco Giménez habló de la llegada de Santi a Europa (Foto: Instagram/@christianchaco/@sant.gimenez)

Tras culminar la actividad de la Selección Mexicana y obtener la Copa Oro, el ex futbolista del Tricolor y padre del “Chaquito”, Christian Giménez habló sobre la actualidad de su hijo y su estadía con el Feyenoord de los Países Bajos, esto debido a todos los rumores y señalamientos que existen respecto a una posible salida durante el presente mercado de transferencias.

Desde principios de la temporada 2022-2023, el nombre de Santiago Giménez comenzó a ser de los más sonados en la orbita del futbol mexicano. Su buen nivel y rendimiento con el Feyenoord le sirvió para obtener la atención de los reflectores dentro del viejo continente; sin embargo, Christian “Chaco” Giménez aclaró que por el momento, ningún club ha presentado alguna oferta formal por el “Bebote”.

En entrevista para ESPN, el ex futbolista del Veracruz y Cruz Azul dio a conocer que en la actualidad, no existe ninguna propuesta de alguna institución de Europa para adquirir la ficha de Santi. No obstante, enfatizó en el hecho de que aún queda más de un mes dentro del mercado de transferencias.

Se ha hablado mucho en toda la temporada, es normal que se hable, pero no hemos recibido ninguna propuesta de ningún equipo, y tenemos comunicación importante con Feyenoord y con Dennis te Kloese, así que al final veremos qué pasa. El mercado, también sabemos que es largo.

Santiago Giménez se corona campeón con la Selección Mexicana

De la mano, el Chaco apuntó que el ariete mexicano se encuentra feliz y tranquilo con el conjunto neerlandés , motivo por el cuál no se precipitan en la toma de decisiones respecto a su futuro.

En agosto todavía se pueden mandar ofertas, así que hoy estamos tranquilos, él está tranquilo. No descartamos que pueda llegar alguna oferta en algún momento, ahora o más adelante. Pero hoy es jugador del Feyenoord y él está muy contento en Feyenoord. Queremos darle tranquilidad y seguridad de que los pasos que se están dando, tratamos de darlos de la mejor manera.

Santiago Giménez: El goleador mexicano que se roba el corazón de los aficionados del Feyenoord (@sant.gimenez)

Por último, señaló que tras romper filas con la Selección Mexicana, Giménez se tomó unos días de vacaciones y se reportará con “El Club del Mosa” hasta la siguiente semana, pues su primer compromiso oficial de la nueva temporada será el 4 de agosto cuando se enfrenten al PSV Eindhoven en la Supercopa de los Países Bajos.