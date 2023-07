“¿Cuál es el problema de ser güero?”: el video por el que Enrique de la Madrid fue acusado de racista

El aspirante a encabezar el Frente Amplio por México desató una serie de duras críticas por su discurso. (Twitter/@edelamadrid)

En el arranque de sus recorridos en busca de firmas para impulsar su aspiración a la candidatura presidencial de Va por México, Enrique de la Madrid tuvo un serio tropiezo ante la opinión pública, pues compartió un video que fue considerado por muchos como una apología al racismo y a los privilegios que, en México, suelen estar mayormente restringidos a las personas con un tono claro de piel.

Te puede interesar: Enrique de la Madrid aseguró que página del Frente Amplio por México se cayó por el apoyo popular

Durante su visita al estado de Colima, De la Madrid conversó con un habitante llamado Marco, quien trabaja en un restaurante de mariscos. Este hombre, según el video compartido por el aspirante a candidato opositor, es apodado como “El Güero”.

“A él le llaman ‘El Güero’ y a mí me dicen que estoy demasiado güero, ¿cuál es el problema con ser güero?”, son las palabras con las que el exsecretario de Turismo inauguró su controversial contenido.

Te puede interesar: De la Madrid no descarta alianza con MC para acabar con el actual “gobierno del terror”

Ante el cuestionamiento, Marco respondió “Ninguno, Dios así nos hizo” y De la Madrid replicó: “Uno no escoge. Yo salí, digo, me faltó color, pero no me falta el amor por mi país, la pasión y sobre todo para que juntos saquemos el mejor México posible”.

El priista trató de defenderse de las críticas diciendo que él no eligió nacer "güero". (Cuartoscuro)

Fue poco el tiempo que transcurrió desde que este video apareció en su cuenta de Twitter hasta que comenzó la oleada de fuertes críticas contra el priista, a quien tacharon de racista e inconsciente de los efectos que la desigualdad tiene en el país.

Te puede interesar: Movimiento Ciudadano bateó a Va por México: cuándo darán a conocer su plan para 2024

“El problema de ser güero es para los que no lo son”, “Tu tío whitexican sufriendo por ser güero” y “De verdad que es increíble como, con todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo, no entienden ABSOLUTAMENTE NADA (sic.)” fueron algunos de los comentarios que usuarios de la plataforma dejaron en su publicación.

“¿Cuál es el problema de ser güerx? Ninguno, el problema es que en este país si tu tono de piel es oscuro, tienes menos posibilidades de acceder a servicios de salud, educación o algo tan básico como el agua y la clase política no tiene el mínimo interés de combatir el racismo”, escribió la usuaria @CotiDiana19, abogada interesada en temas referentes al racismo.

Incluso Citlalli Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunció al respecto y calificó el video como un material de “propaganda hueca”. “¡Increíble! El nivel de perdidos que están los suspirantes opositores”, añadió respecto al hijo del expresidente Miguel de la Madrid.

El polémico material fue publicado por De la Madrid en su cuenta de Twitter. (Twitter/@edelamadrid)

El comentario del aspirante a encabezar el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones de 2024 ocurrió en un contexto en el que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 21% de las personas de 18 años y más que se autorreconocen con un tono de piel oscuro fueron víctimas de discriminación por este rasgo físico.

Sumado a ello, la población afrodescendiente de 12 años y más señaló como la principal problemática a la que se enfrentan cotidianamente es la discriminación por su apariencia (29,7%), seguida por la falta de empleo (15,9%) y la falta de apoyo del gobierno en programas sociales (14,6%).

Por otro lado, 71,5% de las personas de 12 años y más que se autoadscriben como indígenas exhibieron que el principal estigma social en su contra es que es un grupo poblacional poco valorado por la mayoría de la gente.

Además, señalaron como principales problemáticas la falta de empleo (18,5%), la falta de recursos económicos (16,9%), la ausencia de apoyo gubernamental en programas sociales (12,6%) y la discriminación por su apariencia (12,2%).