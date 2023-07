“No eres el dueño de la casa”: Poncho de Nigris tiene encontronazo con Sergio Mayer por temas políticos | VIDEO

Los demás habitantes se quedaron viendo la pelea y no se involucraron. (Vix)

Las emociones están a flor de piel en La Casa de los Famosos México y conforme pasan los días surgen nuevos encontronazos entre los habitantes. En esta ocasión fueron Sergio Mayer y Poncho de Nigris (considerados como los líderes del Team Infierno) quienes se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por una fuerte discusión que protagonizaron por involucrar temas políticos.

Te puede interesar: ¿No la soportan? Poncho de Nigris y Wendy Guevara se quejaron de la presencia de Bárbara Torres

Todo sucedió cuando todos los habitantes se reunieron en el comedor para participar en una edición más de Resulta y Resalta, el programa de Wendy Guevara. Entre dimes y diretes, la influencer pidió que Poncho de Nigris no lanzara más declaraciones polémicas en su contra porque podría involucrarla en un nuevo enfrentamiento.

Fue en ese momento cuando Sergio Mayer aprovechó para encarar a quien se supone es su amigo: “Desde la mañana estás mamand*, desde la mañana metiste lo de la política y eso no está padre. Cuando dije que donáramos las cosas tú me dijiste que ‘por político, que nadie quiere donar’, eso no está padre. Entonces, aguante vara y no estés mamand*. Metiste cosas que no debiste meter y lo sabes”.

El fuerte enfrentamiento podría terminar con el "Team Infierno". (Vix)

El influencer regiomontano no pudo ocultar la amarga sorpresa que se llevó ante los reclamos de su excompañero de Solo para mujeres, incluso aseguró que no sabía sobre qué estaba hablando: “Entonces lo estás haciendo por la política o qué, por qué te duele”.

Te puede interesar: Poncho de Nigris rompe en llanto tras visita sorpresa de su hijo Ponchito | VIDEOS

Esto provocó que Sergio Mayer explotara en contra de Poncho de Nigris por hablar de su carrera política. Cabe recordar que el exintegrante de Garibaldi se desempeñó como Diputado de Morena en el Distrito 6 de la Ciudad de México de 2018 a 2021.

“Por lo que yo haga ese es mi ped* y lo que yo le proponga a la gente, ese es mi ped*”, aseguró Mayer.

Nicola Porcella, Wendy Guevara, Sergio Mayer y sus demás compañeros se desnudaron para cumplir reto. La Casa de los Famosos México.

“Yo dije que la comida de la casa no la vas a donar tú, no eres el dueño de la casa. Aquí decidimos todos”, aclaró Poncho de Nigris sobre su comentario que habría detonado la discusión y agregó: “Bueno, lo hice sin darme cuenta, fue un error meter la política, pero tú no vas a decidir que se va a hacer en la casa”.

Te puede interesar: ¡Esto ya es un descaro! Captan a mujer externa dentro de La Casa de los Famosos; señalan fraude

“Lo va a decidir La Jefa, pendej*”, respondió Sergio Mayer bastante molesto.

Como era de esperarse, los insultos que lanzó el esposo de Issabela Camil provocaron que Poncho de Nigris respondiera de la misma manera: “Por eso puñet*n. Es tu ped*, pero no vas a decidir por todos sobre la comida”.

El actor podría ser nominado este miércoles 19 de julio. (Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

“Yo hablo lo que se me hinchan los huev*s”, dijo Sergio.

“Metí eso y te estoy pidiendo una disculpa si te afectó y ya. No sabía que te había afectado”, continuó Poncho de Nigris bastante molesto por la situación y finalizó pidiendo que todo terminara en ese momento con un apretón de manos.

Como era de esperarse, el momento desató controversia en redes sociales porque los amigos no suelen pelearse, pues casi siempre unen fuerzas para fortalecer su estrategia.

“Poncho ataca a Mayer como si él hubiera ganado muchas pruebas, se cree bien ching*n y es el mas pend… se quedo atorado y le ganó Barby”. “Así es como terminará el grupo Infierno porque la maldad jamás será felicidad y todavía lo que les dará y los del cielo el público amándolos”. “Sergio bien atacado, por qué ?? Porque le dijeron su verdad??”, fueron algunas reacciones en Twitter.