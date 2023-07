Cómo debería nominar el ‘Team Infierno’ para evitar que se desintegre su equipo

ViX/Televisa.

La Casa de los Famosos México continúa dando de qué hablar y durante la séptima semana del reality show la tensión es mayor que nunca.

Esto debido a que el Team infierno perdió el liderazgo semanal, el cuál incluía inmunidad para el ganador y la posibilidad de salvar a uno de sus integrantes.

El equipo, que hasta el momento iba invicto, ahora está buscando replantear su estrategia para evitar un panorama en donde algunos de los más importantes deban salir del programa. La primera estrategia que pensaron es en nominarse con dos puntos entre ellos y que todos den sus seis puntos a Barby Juárez.

Ante la confusión y posibles sanciones en caso de complot, a continuación te decimos algunas teorías que han surgido en redes sociales sobre las nominaciones de esta semana y como Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Emilio Osorio, Wendy Guevara y Nicola Porchella podrían intentar salvarse.

Estrategia del complot

Una de las primeras teorías que sugirieron usuarios en redes sociales implicaría que los seis integrantes del team infierno dijeran públicamente sus votos para que fuera un complot y todos los votos quedaran sin validez, lo cual presuntamente los pondría en igualdad de condiciones.

Sin embargo, esto no es posible que tenga un buen desenlace, ya que Barby y Jorge Losa cuentan con tres puntos respectivamente, por lo que, con el simple hecho de darle un voto a alguien del Team Infierno, ya estarían nominándolos de forma automática.

También, no debe olvidarse que Jorge cuenta con un sobre secreto que tiene un beneficio, por lo que, si este elemento sorpresa contara con puntos adicionales, Albacete podría nominar a más integrantes del cuarto rival.

Estrategia de Sergio Mayer

Una estrategia que propuso el mismo Sergio Mayer para esta semana es que todos los integrantes del Infierno se nominen entre sí con dos puntos y el punto adicional se lo den a Barby Juárez.

Esto aparentemente haría que todos los integrantes del cuarto quedaran nominados y el público debería decidir a quiénes salvar de una forma más equitativa.

Varios internautas de TikTok se tomaron el tiempo de hacer algunas cuentas para ver cómo podría funcionar esta teoría, pero se percataron que los puntos de Barby y Jorge podrían complicar la situación.

Y es que, aunque todos los miembros del Infierno quedaran con 2 puntos, el Team Cielo podría dar aún tres puntos respectivamente.

Las probabilidades quedarían así:

-2 miembros con dos puntos (salvados), 2 miembros con 3 puntos (nominados) y 2 miembros con 5 puntos (nominados)

-3 miembros con dos puntos (salvados), 2 miembros con 3 puntos (nominados) y 1 miembro con 6 puntos (nominado).

-4 miembros con dos puntos (salvados), 2 miembros con 5 puntos (nominados)

Los internautas, al darse cuenta que las posibilidades del Team Infierno no son muchas y que la estrategia que están pensando tal vez no saldría de la mejor manera, han instado en redes a que algunos fans vayan a gritarle a los famosos que no voten de dicha forma.

Qué salvaría al Team Infierno esta semana

Una de las pocas cosas que podría cambiar el rumbo de la situación es que durante la gala de salvación, la producción informara que la posibilidad de que el líder salve a alguien más queda anulada.

Esto implicaría que Barby Juárez posiblemente continuaría nominada y, entonces, el público sólo debería votar para que salga de La Casa de los Famosos México.

Otra opción sería que el sobre secreto de Jorge contara con el beneficio de salvar a alguien adicional. Aunque esto podría resultar contraproducente para algunos integrantes del Infierno.