Muse hizo homenaje en un concierto a fan mexicana que murió

La banda británica externó su pésame tras enterarse del sensible fallecimiento. (Ig: @muse)

La banda británica de rock, Muse, es una de las agrupaciones más queridas en nuestro país y para dejarlo claro son sus múltiples shows en territorio nacional que presentan un sold out en todas sus fechas, lamentablemente no todo son buenas noticias y los intérprete de Knights of Cydonia hicieron un homenaje en un concierto a una de sus seguidoras de México que murió y que era una de las líderes de un grupo de club de fans.

Se trató de la ciudadana mexicana Karime Cuellar (apodada de cariño como Karo o Lina) que se dedicaba a administrar la página de Instagram Musers of Muse que era el club oficial de fans de la agrupación europea. Fue el pasado domingo 16 de julio que se informó de su muerte; sin embargo, no precisaron la causa del fallecimiento de la mujer, pero lo que sí se sabe es que los músicos decidieron enviar un bonito y entristecedor mensaje a la familia como tributo por la vida de su gran fanática.

Fue a través de las redes sociales que el vocalista de la banda Matt Bellamy y el resto de los integrantes de Muse dedicaron unas palabras a su seguidora mexicana donde agradecían todo el amor y cariño que ella tenía para con ellos, pero esto no fue todo sino que este 18 de julio en su concierto en Italia, dedicaron Verona a su fan mexicana, acompañada de unas palabras al finalizar esta canción que era de sus favoritas, según personas cercanas a ella.

Muse interpretó "Verona" que cantó para la fan mexicana que murió

Por otra parte, en cuestión del mensaje dedicado en sus cuentas oficiales, estas fueron las palabras que Muse compartió a modo de homenaje a la seguidora mexicana que murió recientemente:

“¡No somos nada sin nuestros fans! Karo Cuellar, conocidos por muchos como Lina era alguien a quien nos encantaba ver en nuestros espectáculos... Lina era el corazón y el alma de Muses of Muse y viajaba por todo el mundo para vernos tocar. Estamos muy tristes por saber de su fallecimiento, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia... La echaremos mucho de menos a ella y a su encantador espíritu”.

Y es que la líder del club de fans de los intérpretes de Showbiz, el pasado lunes 10 de abril, asistió a la presentación de la banda británica en San Diego, California, en Estados Unidos, para llegara a la marca de 40 conciertos que presenció de sus ídolos convirtiéndola en una de las más grandes fans de nuestro país.

Ella es "Karo" Cuellar, la seguidora de Muse, que falleció. (Ig: @Muse)

Fans de Muse piden que dediquen una canción a “Karo” Cuellar en el próximo concierto y lo logran

El resto de los miembros del club de fanáticos de Muse en México iniciaron una campaña a través de redes sociales donde el hashtag insignia es #ASongForLina (una canción para Lina) en donde pidieron a la agrupación del Reino Unido a que dedicara a su fan mexicana una canción, un discurso o un mensaje (o todo junto) en alguna de sus siguientes presentaciones. Asimismo los seguidores, principalmente mexicanos, compartieron recuerdos y anécdotas que vivieron al lado de “Karo” Cuellar.

Los intérpretes de Supermassive Black Hole sorprendieron a todos durante su concierto en Roma, Italia de este marte 18 de julio cuando Muse dedicó los versos de Verona a su seguidora mexicana con el breve mensaje “la siguiente canción es para ti, Lina”.

Los internautas se mostraron conmovidos debido a que Muse escuchó sus peticiones y se despidió de la nacida en México de una manera conmovedora y emotiva al cantar uno de sus temas favoritos, aseguraron distintos compañeros de Karo “Lina” Cuellar del club de fans oficial de los británicos en nuestro país.