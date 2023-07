¿Paco Stanley ACOSADOR? Mario Bazares destapó polémicas actitudes con empleadas | VIDEO

De forma reciente, se le señaló a Paco Stanley de acosar a Shakira (Foto: Televisa)

El nombre de Paco Stanley no ha dejado de ser tendencia en este 2023, pues luego de que se anunciara una bioserie no autorizada protagonizada por Diego Boneta y Belinda, un documental de Televisa y que su hijo, Paul Stanley, ingresara a La Casa de los Famosos México y se retomara el tema de forma constante, la imagen del conductor de televisión ha revivido ante el imaginario colectivo.

Sumado a ello, el regreso a los reflectores del que fue su colega y entrañable acompañante a cuadro, Mario Bezares, y sus polémicas confesiones también ha impactado de gran manera para que el tema sea de nueva cuenta vigente. De esta manera se han revelado nuevas y escandalosas historias sobre lo que fue la vida privada del mexicano, siendo contadas por el bailarín del clásico “gallinazo”.

En entrevista con Adela Micha, para La Saga, el también conductor rompió el silencio sobre dos de los rumores que más rondaron en torno a Paco Stanley: ¿era acosador y grosero con sus empleados? El comediante a ambas dio como respuesta un rotundo “sí”, detallando y justificando por qué lo aseguraba.

“Me vas a tener que dar un beso si no te corro”: el supuesto acoso de Paco Stanley con sus empleadas

Su compañero de comedia en el programa “¡Pácatelas!” de Televisa aseguró que el consumo excesivo de alcohol afectó su vida de forma permanente Credito:Youtube@La Saga

Aunque Mario Bezares ha asegurado que con dicha entrevista se cerró el capítulo Paco Stanley en su vida y por ello no volverá a hablar de él, la controversia que sus palabras e historias han generado en torno a la memoria de la estrella de televisión ha sido el motivo por el que la controversia en torno a sus actos ha revivido.

“Si galanteaba y decía cosas como ‘Que tetascreyendo?, ‘Pero mucho busto’, ‘En que otras nalgotras ocasiones nos habíamos visto’ y las pobres mujeres nada más se ponían coloradas. Pero el cotorreo de Paco siempre era de eso de que ‘Ahora me vas a ver y me vas a tener que dar un beso si no te corro’, pero era un personaje que él hacía, él era así”, aseveró.

A Paco Stanley le molestaba que Mario Bezares le llamara la atención por sus malos comentarios

Durante la misma charla con Adela Micha, el famoso aseguró que él estaba consciente de que sus comentarios eran más que inapropiados, ya que eso podía hacer sentir mal al resto del elenco y trabajadores, por lo que le decía a su colega, aunque eso no le caía tan bien.

El sangriento asesinato de Paco Stanley es uno de los sucesos más violentos perpetrados contra una figura pública; conmocionó a la sociedad mexicana y a la fecha sigue siendo un misterio (Foto: Archivo)

“Cuando realmente la regaba yo sí se lo decía, le decía ‘Paco te pasaste’ y él ‘Claro, tienes toda la razón’. Pero le molestaba mucho que yo le dijera que la había regado. Entonces pedía subir a la persona y él decía ‘Disculpa por que fui muy grosero, me pasé de la raya pero de verdad no vuelve a pasar’”, finalizó.

La confesión de Mario Bezares sobre Paco Stanley han generado negativas reacciones en contra de ambos, pues aunque el comediante externó que era un “personaje” que tenía su jefe, otros señalan que era acoso y encubrimiento.

“No es que ahora sean otros términos, desde el ángulo que uno lo quiera ver y justificar eso es acoso”. “No era un personaje, eso de donde lo quieran ver fue acoso y ojalá las mujeres de ese momento levantaran la voz para que gente en Televisa deje de justificar todo lo que hizo ese señor y por algo le den tanto foco a su hijo que va que vuela para ser un prepotente y engreído”. “Que te diga eso tu jefe no es que esté jugando y se justifique con su sentido del humor, se llama acoso, viejo cerdo”, reaccionaron internautas.