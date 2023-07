Maryfer Centeno analizó la pelea de Wendy Guevara y Apio Quijano

Maryfer Centeno analizó pelea de Wendy Guevara y Apio (fotos: Tiktok/maryfercentenom//Vix)

Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, analizó el conflicto que tuvieron Wendy Guevara y Apio Quijano en La Casa de los Famosos la última noche de fiesta. Los habitantes del reality show se enfrentaron en una acalorada discusión luego de que, por la tarde, el integrante de Kabah soltara el comentario: “Wendy me está enseñando el bajo mundo”.

El conflicto provocó las lágrimas de Apio Quijano y una actitud retadora por parte de la integrante de Las Perdidas. En redes sociales, la situación se volvió viral debido a que ambos famosos son parte del Team Infierno, el equipo estrella de La Casa de los Famosos que ha prometido jurarse lealtad hasta que las reglas se lo impidan y tengan que nominarse.

“¿Lo dijiste en mal plan? Pues dile a la gente que no lo dijiste en mal plan porque no sabes cómo lo vieron. Te lo digo de frente, es en serio”, reprochó Wendy a Apio, refiriéndose al comentario que había dicho. El cantante explicó que, en efecto, lo había comentado sin malas intenciones; sin embargo, esto fue apenas el inicio de la discusión.

La experta en lenguaje corporal y también grafóloga retomó el video de la pelea en su cuenta de TikTok y explicó a detalle lo que reflejaban los gestos y movimientos tanto de Apio como de Wendy, ofreciendo a sus seguidores su propia perspectiva del enfrentamiento.

La experta en lenguaje corporal dio sus impresiones del pleito

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre el conflicto durante la fiesta?

Antes de que todo explotara, Apio Quijano soltó un comentario diciendo que no le importaba el dinero del premio. Sobre esto, Maryfer Centeno admitió que el rostro y expresión del intérprete reflejaba que estaba hablando con honestidad; no obstante, este fue el detonante por el que Wendy Guevara explotó.

La grafóloga hizo énfasis en la forma en la que la integrante de Las Perdidas evidenció a través de sus gestos y movimientos que estaba enojándose. “Hay expresiones que no pueden inhibirse y una de ellas es el coraje y es el enojo. Wendy Guevara está enojada”.

Tras esta situación, la influencer dijo: “Como podemos ver, Apio no quiere que lo hagan ganador”, frase manifestada con ciertos gestos (fosas nasales dilatadas, labios inflamados y cejas elevadas) que la experta en lenguaje corporal identificó como señales de una furia bastante marcada.

También, Centeno explicó que después de esta primera estocada, Wendy hizo una cara manifestando que consideraba absurdo el comentario de Apio Quijano.

La integrante de LCDLF se molestó (Vix)

“Wendy se para dando un grito, un grito que lo que hace es liberar tensión. Vemos también que es ella la que se acerca a él, y él se ve ligeramente disminuido, se nota tímido, nota las manos de él en forma de puño, tratando de guardar tensión pero también como si supiera que tiene que protegerse, mientras Wendy Guevara se levanta, se sabe superior”

Las reacciones de los internautas ante la pelea

En el video de análisis de Maryfer Centeno, los seguidores escribieron sus impresiones sobre el conflicto entre Wendy y Apio, colocándose tanto del lado del cantante como de la influencer.

“Wendy se defendió de los varios comentarios pasivo-agresivos y clasistas de Apio”, “La realidad es que en la vida real Apio jamás se llevaría con Wendy, ahorita sólo es por el programa y ya”, “Wendy tiene un problema con el alcohol, es super mala copa, eso no se justifica”, “La verdad no es difícil darnos cuenta, Wendy es la más transparente y lo sigue demostrando. Los demás no. Gracias por mostrar que nos equivocamos”, “No es mala copa, todos cuando tomamos decimos lo que sentimos. Yo no miro mal que hable porque está bien lo que dice”.