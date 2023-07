Peso Pluma rechazó un lujoso regalo de un fan durante un concierto

Peso Pluma rechazó nuevamente un regalo de un fan (Captura de pantalla/TikTok @rudyvazquez32)

Peso Pluma ha sido criticado en redes sociales por rechazar los regalos que sus fanáticos se han esforzado por darle, pero en esta ocasión los comentarios fueron de sorpresa, pues se negó a aceptar un lujoso artículo.

Durante uno de sus conciertos, Hassan Kabande Laija se posicionó en una de las esquinas del escenario para estar más cerca del público, por lo que los elementos de seguridad que lo acompañaron estuvieron más alertas.

Fue durante este momento que uno de los fans del intérprete de Ella baila sola logró llegar hasta él y se quitó el reloj que llevaba en la muñeca para regalárselo; sin embargo, el equipo de seguridad lo detuvo antes de que pudiera siquiera estar enfrente del cantante.

Hassan ignoró a su fanático a pesar de que estaba justo enfrente de él (Captura de pantalla/TikTok @rudyvazquez32)

Peso Pluma lo vio pero, como normalmente hace, lo ignoró completamente y continuó cantando.

Las reacciones al video fueron diferentes; algunos internautas señalaron que La Doble P no recibe regalos por seguridad, porque no se dio cuenta o por lo que podrían decir de él.

“¿Lo rechaza?, ¿o simplemente no se da cuenta?”, “Tampoco es como que Peso Pluma no se pueda comprar uno”, “Tampoco es como que peso pluma no se pueda comprar uno”, fueron algunos comentarios.

El regalo habría sido un reloj Rolex, una de las marcas favoritas del tapatío. Se desconoce qué modelo era, pero este tipo de prendas puede alcanzar precios muy altos por el material con el que se fabrican, los diamantes que se le pueden incrustar y diferentes detalles que los hace ser joyas únicas.

Uno de los Rolex más baratos es el Rolex Oyster Perpetual, el cual asciende a más de 110 mil pesos mexicanos. Los relojes más caros de esta firma superan los millones de dólares.

Peso Pluma se compró un Rolex con su primer gran cheque

En una entrevista con Billboard que fue publicada esta semana, Hassan reveló que el primer gran cheque que recibió lo gastó precisamente comprando un reloj Rolex.

Peso Pluma ya había rechazado regalos de fans cuando se acercan a él durante sus conciertos (Instagram/@ElPesoPluma)

“Me compré mi primer Rolex, y ya también el conjunto completo, ¿pues cómo iba a traer un reloj y sin ropa?”, recordó. A partir de ese momento, el intérprete de Rosa Pastel no ha escatimado en gastos.

Según relató su mánager, George Prajin, en una de las primeras veces que fueron de compras para grabar el video musical Siempre pendientes, Peso Pluma le pidió que adquirieran todo el conjunto que un maniquí de Burberry estaba utilizando.

A pesar de que Prajin no confiaba en que fuera a funcionar para el video, aceptó comprar todo: gorro, bermudas, playera y calcetines. En ese momento gastaron millones de dólares.

La primera vez que Peso Pluma rechazó un regalo de un fan

Usuarios de redes sociales criticaron la actitud del cantante

Un video que por el que Peso Pluma se volvió viral fue en el que se vio cómo rechazó un obsequio de uno de sus admiradores fue en junio, cuando un joven logró burlar la seguridad del cantante y subirse al escenario.

El fanático llevaba una caja roja de tenis Nike, la abrió frente a Hassan y él sólo lo saludó y siguió cantando. Esto causó indignación por el esfuerzo que hizo el fan y la poca atención que le dio Peso Pluma.

El motivo por el que llamó tanto la atención el comportamiento de Hassan fue porque anteriormente ha recibido gustoso cadenas de oro y ropa de diseñador, como lo fue con la famosa cadena con el Spider Man de diamantes.

Sin embargo, en otras ocasiones sí ha aceptado regalos pequeños y más significativos, como rosas o cosas hechas por sus fans.