“Me quieren silenciar”: AMLO reacciona a medidas cautelares del INE y Tribunal Electoral

AMLO acusó que con las medidas cautelares del INE son para silenciarlo. | Jovani Pérez / Infobae México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las medidas cautelares que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le prohíben hablar sobre los comicios del 2024 y de Xóchitl Gálvez, acusando que con la resolución de ambos organismos buscan silenciarlo.

En La Mañanera desde Baja California Sur cuestionó sobre el respeto a la libertad de expresión y aseguró que analizará los términos de la resolución, para tomar una decisión sobre el tema.

“Me voy a aparecer aquí con una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la replica y el derecho a disentir, ¿Qué no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué terminos viene es resolución y vamos a tomar una decisión”, afirmó.

Sin embargo, aprovechó que aún no ha sido notificado sobre las medidas cautelares para reiterar su llamado al empresario Claudio X González a investigar las empresas de Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a ser representante del Frente Amplio por México.

“¿Todavía no nos notifican?, ¿No? Entonces puedo decir que me dan tiempo, antes de que me vayan a cepillar. Decirle a Claudio X González que le apure a investigar las empresas de Xóchitl Gálvez”, comentó.

AMLO acusa que empresas de Xóchitl Gálvez recibieron contratos por mil 500 mdp

López Obrador acusó que las empresas de Xóchitl Gálvez recibieron contratos para obras por mil 500 millones de pesos durante nueve años, cuando ella era funcionaria.

“Siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información de que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos, nada más que lo aclaren, el que nada debe nada teme”, afirmó.

Comentó que Claudio X González ha expresado su interés en la transparencia de recursos; sin embargo, criticó que a su consideración, solo se investigue al gobierno actual.

Ya basta de simular, porque este señor, Claudio X González está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones solo en contra de nosotros”, mencionó.

Ayer, la Sala Superior del TEPJF confirmó las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenan al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de realizar declaraciones sobre temas electorales, debido a que podrían vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad de cara a los comicios federales de 2024.

Asimismo, la Comisión de Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló otras medidas cautelares adicionales hacia López Obrador, tras las últimas declaraciones contra Xóchitl Gálvez.