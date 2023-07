Luis Miguel revive polémica declaración que dio contra medios: “Ustedes mienten para vender”

Luis Miguel (Instagram/Archivo)

A pocos meses de que inicie la gira de Luis Miguel, con la cual regresará oficialmente a los escenarios, El Sol de México no ha dejado de dar de qué hablar y finalmente “sacó las garras” con una polémica declaración.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante de éxitos como Ahora te puedes marchar o La incondicional posteó una imagen en la que se ve al artista de joven y se lee la siguiente leyenda: “Ustedes mienten para vender”.

Esto causó gran confusión entre los seguidores de Micky, ya que varios no entendieron si el mensaje del artista se debía a los comentarios que han habido sobre su relación con Paloma Cuevas, las especulaciones sobre cómo será su desempeño en su próximo tour o cuál podría ser el motivo por el cual apareció el misterioso mensaje.

Sin embargo, más allá de los motivos actuales, algo que sí es comprobable es que dicha frase Luis Miguel ya la había dicho hace muchos años atrás durante una conferencia de prensa.

Luis Miguel publica misteriosa foto (Ig luismiguel)

Por qué dijo eso Luis Miguel en el pasado

El suceso sucedió en 2010, cuando en una rueda de prensa, Luis Miguel se molestó con un reportero colombiano.

“Ahorita vemos que muchos artistas usan facebook, twitter y por ahí aclaran sus opiniones, la verdad nosotros tuvimos varios momentos en que los fans estaban preocupados por tu salud”, dijo el periodista, haciendo referencia a que LuisMi era bastante reservado.

Para ese momento, El Sol de México decidió responder de forma contundente y destacó que la preocupación de los seguidores no sólo era su culpa, sino que también recaía en los medios de comunicación.

“Diles, tú formas parte de la culpa. Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso y fue una mentira. La gente tiene que saberlo, ustedes mienten para vender”, añadió.

El artista revivió este momento en su cuenta de Instagram

El reportero recordó que, pese a lo que se dijera, los artistas tenían derecho de réplica. Pero, Luis Miguel se antepuso una vez más a la situación.

“Todo el mundo es dueño de rectificar, de hacer aclaraciones, de todo, pero cuando uno es el que lo dice, cuando uno comete el error. Imagínate como me sentí yo, eso ustedes no lo piensan. De chico mi papá me dijo: ‘Tienes que aprender a respetar al público, porque el público es el más importante´' y yo eso es lo que he hecho”, detalló y agregó:

”Tengo virtudes, errores, soy un ser humano. Le he dedicado mi vida a mi carrera, a mis canciones, tengo virtudes, defectos pero soy un ser humano. Soy cantante, no un servidor público, no soy alguien que va a dar una noticia que no es, entonces creo que queda bastante claro”.

Cabe señalar que, hasta el momento, Luis Miguel no ha aclarado las razones por las que decidió publicar esa frase nuevamente.