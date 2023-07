El momento en que Israel Reyes “sorprendió” a Eduin Caz con dueto de canto

Israel Reyes y Eduin Caz cantaron juntos (Captura de pantalla)

Antes del encuentro de la Copa Oro entre la selección mexicana de futbol y Jamaica, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, realizó una visita al hotel de concentración del tricolor. En el encuentro convivió con algunos jugadores, aunque también aprovechó para entablar un dueto de canto con el defensor de las Águilas del América, Israel Reyes.

En un video difundido por medio de las redes sociales de la selección mexicana se pudo apreciar al zaguero en compañía de otros jugadores como Guillermo Ochoa, Henry Martin, Luis Romo, así como Uriel Antuna y el vocalista del grupo de música regional mexicana.

La escena se centró en la interacción que sostuvieron Eduin Caz e Israel Reyes, quienes comenzaron a cantar el éxito del Grupo Firme conocido como “Calidad”. No obstante, los jugadores y el vocalista mostraron ligera sorpresa cuando escucharon la voz de Reyes, quien comenzó a entonar los primeros versos de la pieza musical.

“No pierdas tiempo haciendo casting pa’ encontrar a alguien que me reemplace, porque te advierto que no más vas a decepcionarte dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie”, comenzó Israel Reyes y señaló con la mano a su interlocutor para que continuara con la interpretación.

“Todos lo saben, no más conmigo te miraban aquella sonrisa. Pobres de los que siguen de mí, no más van a dar risa y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga”, continuó el intérprete original del éxito musical.

Quien estuvo a cargo de cantar la mayor parte del coro fue el futbolista, quien era fijamente observado por el arquero de la selección nacional, aunque el propio Caz también se unió para acompañarlo en algunas partes.

No fue sino hasta que terminaron de cantar la primera parte de la pieza cuando se acercaron y estrecharon un abrazo en medio del aplauso y reconocimiento del resto de los jugadores que atestiguaron la escena.

Aquel no fue el único momento que el vocalista de Grupo Firme compartió con los jugadores de la selección nacional. Instantes antes entonó “Qué onda, perdida”, otra de sus canciones con los futbolistas presentes en la escena. De igual forma, recibió unos guantes firmados por el arquero Memo Ochoa, así como el jersey oficial, a modo de regalo antes de abandonar el hotel de concentración.

Otro de los jugadores que aprovechó para dedicar unas palabras de reconocimiento al artista fue el delantero Henry Martin. Al ser un fan declarado del Grupo Firme, no ocultó su emoción y hasta dio a conocer su admiración por la interpretación del cantante en vivo y en directo.

“Si canta bien, eh. Si cantan igual, no es autotune como dicen”, expresó entre risas y mientras dio un abrazo al cantante mexicano.

México se medira ante Jamaica en la semifinal

Después de haber superado la fase de grupos y los cuartos de final de la Copa Oro de la Concacaf, la selección mexicana de Jaime Lozano buscará superar el reto que interpondrá el combinado nacional de Jamaica. El compromiso será en el Allegiant Stadium y se disputarán el derecho a disputar el partido por el título.

México, además de buscar una salida a la crisis futbolística que lo aqueja en el presente, tendrá la oportunidad de buscar venganza del combinado jamaiquino, que lo dejó fuera del certamen en la edición de 2017.

En caso de pasar a la gran final, la victoria también resultaría demasiado significativa para Jaime Lozano, quien podría disputar la final en su primer torneo como seleccionador del combinado absoluto, luego de haber tomado las riendas de forma interina como resultado de la súbita salida de Diego Cocca del banquillio.