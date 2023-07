Maribel Guardia respondió a haters que la critican por mantenerse activa tras muerte de su hijo

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa a tres meses de su fallecimiento (Foto: Instagram)

A poco más de tres meses de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia continúa el luto que ha compartido con el público, que se conmocionó cuando el pasado 9 de abril se dio a conocer que el único hijo de la actriz costarricense falleció en su casa a causa de un infarto fulminante.

Te puede interesar: Raymix agradeció a AMLO por recomendar su cumbia y se lanzó contra los corridos tumbados

Tras el impacto por la muerte del joven de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado ya sin vida por su pareja, la cantante Imelda Garza Tuñón, Maribel decidió que eal cuerpo de su hijo no se le realizara una autopsia, y fue cremado a las pocas horas.

La decisión de la famosa fue cuestionada por algunas personas del público, quienes se preguntaron por qué la actriz prefirió no conocer más detalles ni las circunstancias en que murió el padre del pequeño José Julián.

Te puede interesar: K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Debido a su gran tristeza y al impacto de la mala noticia, Maribel “se guardó” por algunos días, pero a las dos semanas de la muerte del también hijo de Joan Sebastian, la artista de 64 años se presentó a trabajar en la obra Lagunilla, mi barrio, donde da vida a “doña Lancha”.

Guardia se ha refugiado en el trabajo, en su familia y en la fe para sobrellevar la muerte de su hijo (Foto: Instagram)

Además, a los pocos días también se reintegró a trabajar en los foros de Televisa Univisión, empresa para la cual conduce el programa Esto ya es personal, que se transmite por la señal del canal de paga Unicable.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Emilio, Paul, Barby y Sergio son los nominados de esta semana

A su regreso tanto a las tablas teatrales como al set de televisión, Maribel fue arropada por sus compañeros de trabajo, quienes les demostraron su apoyo y le dieron muestras de su cariño.

Colegas como Laura León, Violeta Isfel, Ariel Miramontes, Los Mascabrothers, Alma Cero, Daniel Bisogno, Lisardo y José Luis Guarneros, le mostraron a la intérprete su cariño y compañía en medio del luto que atraviesa; además se conoce que el público ha estallado en aplausos de pie para Maribel.

Sin embargo, no todo ha sido empatía con la famosa, pues en algunos foros de internet y en redes sociales algunas personas han criticado que Maribel haya regresado a trabajar, pues consideran que es muy pronto para llevar su vida de manera habitual tras el fallecimiento de su querido hijo.

Maribel fue recibida con ovaciones en el teatro tras la muerte de Julián (Instagram: @maribelguardia)

Algunos usuarios la tacharon de “irrespetuosa” a la memoria de Julián Figueroa, sin embargo la ex reina de belleza ha recordado ya en diversas ocasiones al joven, como en el que hubiera sido su cumpleaños, en el Día de la madre y en el Día del padre.

La estrella ha compartido con sus nueve millones de seguidores en Instagram emotivos mensajes en los que recuerda a su hijo, junto a quien aparece en las postales que ha colgado y éstas han recibido múltiples comentarios de sus fans y algunos de sus colegas de la farándula.

Apenas este 9 de julio, Maribel compartió un reel donde se le ve a su hijo feliz, tocando la guitarra y conviviendo en familia. “Tres meses. Te llevaste un pedazo de mi corazón, pero el que me quedó está lleno de tu luz, tus sonrisas y de los mejores recuerdos que le pueden quedar a una madre de su hijo. Suspiros al cielo, niño de mi alma”, escribió la actriz de Prisionera de amor.

Como los comentarios no se hicieron esperar de nueva cuenta, la modelo contestó sutilmente para dejar claro que no piensa dejar que la derrote la tristeza. “Puedes dejar que los pájaros de la tristeza sobrevuelen tu cabeza, pero no puedes permitir que aniden en ella”, escribió junto a un boomerang en el que se le ve en la playa.

Además, la esposa de Marco Chacón escribió otro mensaje que podría interpretarse como una respuesta a aquellos que la han cuestionado. “Si te duele conviértelo en música, en pintura, en libro, en danza, en abrazos, en llanto, pero jamás permitas que el dolor se quede dentro”.