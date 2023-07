Éstas son las mejores historias virales del trend Rosa Pastel de TikTok | VIDEOS

Tik Tok.

“Vivimos en un país de sueños rotos”, fue la reflexión que alguien extrajo sobre el último trend viral de Tik Tok bautizado como Rosa Pastel. Durante las últimas cuarenta y ocho horas las redes sociales se han llenado de un nuevo reto que ha deprimido a prácticamente todos los internautas. Una oportunidad de oro para contarle al mundo aquellas metas no cumplidas, las decepciones más agridulces y los giros de tuerca más inesperados de la vida.

Este nuevo trend se trata de narrar en un video de Tik Tok aquellas esperanzas que tenías puestas en una carrera, un trabajo, una relación, o cualquier cosa y que después, con el paso de los años, no se cumplieron. Se le llama Rosa Pastel gracias a la famosa canción de Belanova, la cual funciona como el fondo musical que acompaña todos estos audiovisuales. ¿La razón? En sus letras se escucha: “sería mi superhéroe y que todo acabó, no queda más”. Así mientras se juega con la letra de la canción, el usuario puede contar su historia y armar un video que funcione como una lucha contrastante de expectativas vs realidad.

Algunos videos definitivamente son bastante tristes, pero sobre todo son realistas. Muchos analistas del Tik Tok han llegado a la conclusión de que se trata del trend más genuino que ha tenido la mencionada red social en toda su historia, porque deja de lado las apariencias y muestra sin rodeos la situación económica, cultural y laboral que existe en México.

De entre todos los videos expuestos en el trend Rosa Pastel, existen algunos graciosos, otros más optimistas y algunos definitivamente deprimentes. Aquí recopilamos los cinco más interesantes y virales que han encandilado a los internautas asiduos del Tik Tok.

La chica fisioterapeuta

Una chica que se convirtió en fisioterapeuta para ayudar a su mamá Credito:Tiktok@francastellanos26

Fran Castellanos (francastellanos26) posteó un video en el que contó que en el 2014 decidió estudiar fisioterapia para ayudar a su mamá. Se muestra la imagen de su madre de espaldas sentada en una silla de ruedas con el texto “Mamá va a volver a caminar, seré su fisioterapeuta”.

Lo que sigue es la fotografía de un sitio de urnas con el nombre de su madre ya fallecida en el año 2018. El texto dice: “Mamá no lo logramos, pero seguimos por ti”. Después muestra imágenes de su título y de la terminación de sus estudios. “Gracias a nuestros padres porque aún cuando los míos tuvieron que partir... mamá terminamos”, se lee al final con el logro completado en el 2020.

El compromiso roto

Una chica muestra al inicio del video una fotografía suya con la mano al frente para mostrar su anillo de compromiso. “Ya tenemos fecha apartada, estoy muy ilusionada”, se lee en el texto sobre la imagen.

Cuando suena “todo acabó, no queda más” la imagen cambia a una captura en donde la chica le escribe por WhatsApp a su psicóloga para decirle que está en medio de una crisis, que no se podrá conectar a la sesión porque no puede dejar de llorar.

El video da a entender que su compromiso se terminó, a pesar de que la boda se encontraba muy cerca. El video fue posteado por el perfil @carosauandmind.

El enfermero que no fue...

Josejosandoval cuenta su historia en donde para el año 2020 logró su sueño de entrar a trabajar al IMSS con la esperanza de tener un sueldo estable y digno. El video muestra imágenes del exterior de una clínica y después una fotografía de él mismo con la indumentaria médica y un cubrebocas en las oficinas del lugar.

Sin embargo, al final el mismo personaje está en medio de una carretera vendiendo lo que parece ser buñuelos en compañía de otra persona. Aunque el video no contiene un texto explicativo, se infiere que lo ofrecido por el IMSS no le es suficiente para subsistir. En los comentarios del video muchas personas le comentan que resista ya que en ocasiones la base puede tardar hasta 11 años en llegar.

Carmelita descalza

Una monja tuvo que renunciar a sus votos porque la religión no le permitió enfermarse Credito:tiktok@hnaerendira

Una chica “cuenta el contexto de su cambio de vida en menos de un año”. Hnaerendira narra que entró a la vida religiosa en el año 2013 y era muy feliz. En 2014 tomó el hábito y su mamá le confeccionó su primero. Poco después su madre murió.

La mujer pensaba pasar toda su vida como una carmelita descalza dedica a Dios y la religión. Obtuvo su profesión temporal en julio del 2016 y su profesión solemne en 2019. Todo iba normal, hasta que enfermó y tuvo que pedir permiso para salir, pero no la ayudaron. En cambio le obligaron a firmar una carta despedida en la que también renunciaba a sus votos y por consiguiente le quitaron el hábito.

Ante todas las adversidades entró en depresión y sólo tenía la compañía de una perrita. Pero afirma que en los tiempos difíciles, nada más Dios la apoyó. “En menos de un año he cerrado tres ciclos y duelos de mi vida, mis dos papás y mi primera comunidad”.

Ex modelo

“Más marcas están contratándome; cumpliré mi sueño y seré modelo”, escribe zmtorres23 en su video. De fondo se muestran imágenes de las sesiones de fotografía en estudio en donde la atracción principal es ella. Pero “todo acabó” cuando se le muestra trabajando en su propia tienda de ropa enfocada en tallas grandes.

Este tipo de videos es un ejemplo de que el trend también puede funcionar para mostrar finales inesperados que no son necesariamente malos. La chida dedica su perfil de Tik Tok a promocionar su ropa, sus diseños y a mostrar el cuidado que le pone a cada prenda exhibida o colgada en las inmediaciones de su local.