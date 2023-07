‘El gabinete de las curiosidades’ de Guillermo del Toro recibe múltiples nominaciones a los premios Emmy 2023

Netflix/Emmys.

Una vez más el orgullo mexicano se hace presente en las premiaciones internacionales que reconocen lo mejor en el ámbito del entretenimiento. Y desde luego el portador de aquel orgullo, no es otro que Guillermo del Toro. El cineasta tapatío estrenó el año pasado una serie antológica de televisión compuesta de varios relatos de terror y producida en conjunto con Netflix, y tal parece que a los votantes de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión les gustó bastante el concepto.

Es por ello que El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro apareció por lo grande en las nominaciones de los premios Emmy. Con seis menciones, la obra fue incluida especialmente en las categorías artísticas, algo que no resulta sorprendente para un producto de fantasía y terror manufacturado por el mexicano.

El gabinete de las curiosidades alcanzó seis menciones en las siguientes categorías:

Diseño de producción sobresaliente para un programa de fantasía

Excelencia en edición de sonido para una serie limitada o de antología, película o especial

Dirección de fotografía excepcional para una serie o película limitada o de antología

Trajes de época destacados para una serie o película limitada o de antología

Excelente diseño de títulos principales

Maquillajes protésicos excepcionales

En las diversas categorías la serie de terror se enfrenta a otras grandes aportaciones televisivas como La casa del dragón del HBO, Andor: una serie de Star Wars de Disney Plus, El señor de los anillos: Los anillos de poder de Amazon Prime Video, o The Last of Us, el programa apocalíptico de HBO que tanto furor causó a principios de este año.

Aunque no se encuentra nominado directamente, seguramente el mexicano estará contento de que su primera producción en solitario para la televisión haya encontrado lugar entre las varias categorías de los Emmys. Hasta el momento, el director no se ha pronunciado en redes sociales.

¿Cuáles son los nominados?

Este año la competición se avecina ciertamente fuerte. En las categorías principales de drama la misma HBO se enfrenta a sí misma con cuatro de sus productos más mediáticos y exitosos de los últimos años: La casa del dragón, Succession, The Last of Us y The White Lotus. Netflix también tiene algunas menciones sobre todo gracias a The Crown y Disney hizo lo propio con productos de Marvel y Star Wars.

La lista de los nominados más destacados a los premios Emmy es la siguiente:

CATEGORÍAS DE DRAMA

Mejor serie drama

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Andor

Better Call Saul

The Crown

La casa del dragón

Mejor actor principal en serie de drama

Jeff Bridges – The Old Man

Brian Cox – Succession

Kieran Culkin – Succession

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Succession

Mejor actriz principal en serie de drama

Sharon Horgan – Bad Sisters

Melanie Lynskey – Yellowjackets

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

Mejor actor de reparto en serie de drama

F. Murray Abraham – The White Lotus

Nicholas Braun – Succession

Michael Imperioli – The White Lotus

Theo James – The White Lotus

Matthew Macfayden – Succession

Alan Ruck – Succession

Will Sharpe – The White Lotus

Alexander Skarsgård – Succession

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Elizabeth Debicki – The Crown

Meghann Fahy – The White Lotus

Sabrina Impacciatore – The White Lotus

Aubrey Plaza – The White Lotus

Rhea Seehorn – Better Call Saul

J. Smith-Cameron – Succession

Simona Tabasco – The White Lotus

Mejor dirección en serie de drama

Benjamin Caron – Andor

Dearbhla Wlash – Bad Sisters

Andrij Parekh – Succession

Mark Mylod – Succession

Lorene Scafaria – Succession

Peter Hoar – The Last of Us

Mike White – The White Lotus

Mejor guion en serie de drama

Andor

Bad Sisters

Better Call Saul “Point and Shoot”

Better Call Saul “Saul Gone”

Succession

The Last of Us

The White Lotus

CATEGORÍAS DE COMEDIA

Mejor serie comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Mejor actor principal en serie de comedia

Bill Hader – Barry

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actriz principal en serie de comedia

Christine Applegate, Muertos para mí

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Merlina

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Anthony Carrigan – Barry

Phil Dunster – Ted Lasso

Brett Goldstein – Ted Lasso

James Marsden – Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Henry Winkler – Barry

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Ayo Edebiri – The Bear

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Jessica Williams – Shrinking

Mejor dirección en serie de comedia

Bill Hader – Barry

Declan Lowney – Ted Lasso

Christopher Storer – The Bear

Amy Sherman-Palladino – The Marvelous Mrs. Maisel

Mary Lou Belli – Ms. Pat

Tim Burton – Merlina

Mejor guion en serie de comedia

Barry

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

The Bear

The Other Two

CATEGORÍAS DE PELÍCULAS PARA TELEVISIÓN Y SERIES LIMITADAS

Mejor serie limitada o de antología

Bronca

Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones and the Six

Fleishman Is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Mejor película para la televisión

Dolly Parton´s Mountain Magic Christmas

Fire Island

Hocus Pocus 2

Depredador: La presa

Weird: The Al Yankovic Story

Mejor actor principal en miniserie o película para la televisión

Taron Egerton – Black Bird

Kumail Nanjiani – Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon – George & Tammy

Steven Yeun – Bronca

Mejor actriz principal en miniserie o película para la televisión

Lizzy Caplan – Fleishman is in Trouble

Jessica Chastain – George & Tammy

Dominique Fishback – Swarm

Kathryn Hahn – The Beautiful Things

Riley Keough – Daisy Jones & The Six

Ali Wong – Bronca

Mejor actor de reparto en miniserie o película para la televisión

Joseph Lee – Bronca

Young Mazino – Bronca

Paul Walter Hauser – Black Bird

Ray Liotta – Black Bird

Richard Jenkins – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Murray Bartlett – Welcome To Chippendales

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para la televisión

Annaleug Ashford – Welcome to Chippendales

Maria Belli – Bronca

Claire Danes – Fleishman is in Trouble

Juliette Lewis – Welcome to Chippendales

Camila Morrone – Daisy Jones & The Si

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Meritt Wever – Tiny Beautiful Things

Mejor dirección en miniserie o película para la televisión

Lee Sung Jin – Bronca

Jake Schreier – Bronca

Carl Franklin – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Paris Barclay – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Valerie Faris, Jonathan Dayton – Fleishman is in Trouble

Dan Trachtenberg – Depredaror: La presa

