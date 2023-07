Luis Miguel fue captado saliendo de la clínica capilar de Enrique Ponce, el ex de Paloma Cuevas | VIDEO

Luis Miguel sorprende con nueva imagen capilar tras visitar clínica en Madrid (Luis Miguel/ @palomacuevasofficial)

Luis Miguel, reconocido cantante y uno de los íconos de la música en español, ha sido conocido a lo largo de su carrera por su voz, su estilo en el escenario y su distintivo cabello. Ahora, a los 53 años, no sorprende que haya visitado una clínica capilar en Madrid para recibir tratamiento y renovar su imagen.

Lo llamativo de esta situación es que uno de los socios de esta clínica es Enrique Ponce, ex esposo de Paloma Cuevas, actual novia de Luis Miguel.

El medio español Semana dio a conocer esta visita reciente de El Sol a la clínica ubicada en la capital española y destacó el cambio en la apariencia del cantante, quien está por iniciar su gira de conciertos y marcar su regreso a los escenarios el próximo 3 de agosto en Buenos Aires, donde ya ha agotado todas las entradas para los 10 conciertos que ofrecerá en la Movistar Arena.

Fotografiado por los paparazzi a la salida de la clínica, Luis Miguel lucía una camisa y pantalón blanco, además de un saco en color camel.

Luis Miguel se somete a tratamiento capilar en Madrid para su regreso a los escenarios (Twitter)

Sus lentes oscuros resaltaban y, efectivamente, se podía apreciar que su cabello se veía más abundante y oscuro en comparación con imágenes captadas en semanas o meses anteriores.

La transformación de la imagen de Luis Miguel, tan importante e impactante como aquel icónico corte de pelo que le realizaron en el Colegio Militar para el video de la canción “La incondicional” en 1989, resulta llamativa en esta etapa de su carrera.

La clínica capilar Bojanini en Madrid, donde fue visto a la salida, es especializada en el cuidado de la piel y el cabello, y cuenta con Enrique Ponce como uno de sus socios. Ponce es compadre de Luis Miguel y exesposo de Paloma Cuevas, actual pareja del cantante.

La clínica Bojanini ofrece una amplia gama de servicios estéticos, como microinjertos, regeneración capilar sin cirugía y rejuvenecimiento facial.

El cantante recibe tratamiento en clínica madrileña (Twitter)

Según su sitio web, cuenta con más de 100,000 pacientes en América Latina y Europa que han recuperado su bienestar y reforzado su confianza personal gracias a sus tratamientos médicos personalizados.

Los expertos de esta clínica ahora tienen el reto de fortalecer y mantener saludable el cabello de Luis Miguel, para que pueda cumplir con los más de 60 conciertos programados en su gira de 2023, que comenzará el 3 de julio en Buenos Aires y finalizará el 18 de diciembre en Guadalajara.

La emoción crece entre los fanáticos de Luis Miguel, ya que su esperada gira está a menos de un mes de comenzar. Esta serie de conciertos marcará el regreso del aclamado “Sol de México” a los escenarios después de cuatro años de ausencia.

El “Tour 2023″ del intérprete de “Contigo” ha batido récords incluso antes de su inicio. Las entradas para sus espectáculos en México se agotaron en cuestión de horas, consolidando su posición como el artista número uno del país.

Arturo López Gavito ha perdido apoyo de algunos fans (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Sin embargo, no todos comparten la misma opinión sobre el icónico cantante, y uno de los críticos más reconocidos, Arturo López Gavito, ha expresado abiertamente su descontento.

En una reciente entrevista para el podcast “Cara a Cara con Cora”, el exjuez implacable de “La Academia” arremetió contra Luis Miguel, revelando que no le gusta su música y que no está de acuerdo con su enfoque artístico. “No me gusta su música y no me gusta su personalidad. Nunca he compaginado con él y no me gusta lo que él hace como artista”, afirmó Gavito.

Las declaraciones de Gavito dejaron sorprendida a la entrevistadora, quien agradeció su sinceridad pero también reconoció que él es una de las pocas personas que no comparten el gusto por “uno de los máximos representantes del país”.

Sin embargo, antes de que pudiera terminar su pensamiento, Gavito interrumpió y enfatizó que, en su opinión, Luis Miguel está lejos de merecer tal reconocimiento.

Crítico de música cuestiona el lugar de Luis Miguel en la industria Crédito: Tiktok @caracaraconcora

“No lo creo. Creo que está lejos de eso”, agregó Gavito. Para él, hay muchos otros artistas que merecen un reconocimiento importante, aunque al final es el público quien tiene la última palabra. “México históricamente ha tenido una calidad de talento de intérpretes, compositores, brutales. Pero le ha conferido un lugar a él, y a la gente le gusta, lo respeto y está bien”, concluyó.

Como era de esperar, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios criticaron fuertemente a Gavito por sus comentarios, ya que no comprenden cómo puede destrozar la figura de Luis Miguel mientras alaba a otros cantantes, como Erasmo Catarino, exconcursante de “La Academia” y ganador de la tercera generación del programa.