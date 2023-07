Terror en Chilpancingo: 4 transportistas asesinados, vehículos incendiados y rutas paralizadas

Casi una decena de ataques a transportistas desataron el terror en la capital de Guerrero. (Facebook/Samara Mendoza)

La tarde del 8 de julio comenzó en Chilpancingo, Guerrero, lo que sería una violenta jornada de ataques contra trabajadores del transporte público, específicamente choferes de taxis.

Te puede interesar: Alcaldesa de Chilpancingo reconoció video con presunto líder de Los Ardillos

De acuerdo con los reportes disponibles, se registraron al menos ochos atentados en contra de este sector, que dejó un saldo de cuatro taxistas asesinados, cinco personas heridas y al menos dos vehículos incendiados.

Los atentados iniciaron alrededor de las 16:00 horas del sábado, pues las autoridades recibieron el reporte de que dos taxis habían sido prendidos en fuego cuando los choferes seguían al interior de las unidades en la región sur de la ciudad, cerca del fraccionamiento Virreyes. Lamentablemente, ambos trabajadores murieron incinerados.

Te puede interesar: Quién es Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo que fue captada junto a el líder de “Los Ardillos”

Según reportes ciudadanos, uno de los taxis que quedaron en llamas era operado por un hombre identificado como Javier Mendoza, quien no se ha esclarecido si perdió la vida a causa de los ataques, ya que las autoridades no han confirmado la identidad de uno de los cadáveres calcinados.

Varios taxis fueron prendidos en fuego durante la violenta jornada. (Especial)

“Es hora que no sé de mi padre, ayer salió como todos los de más días a trabajar para sacar el pan de cada día. Conducía uno de los taxis (403), no sabemos si su cuerpo quedó calcinado, en la Fiscalía nos dicen que en 20 días sabremos si es mi padre o no, ¿y en estos 20 días qué haré? Me falta mi pilar, me falta el sustento de mi casa. Hasta dentro de 20 días sabré si mi padre está calcinado o si está desaparecido”, compartió el 9 de julio en redes sociales Samara Mendoza, quien se identificó como hija de Javier.

Te puede interesar: Quiénes son Los Ardillos, el grupo criminal con el que fue captada la alcaldesa de Chilpancingo

Posteriormente, una vagoneta de la ruta Chilpancingo-Petaquillas fue atacada con armas de fuego. Sujetos armados arribaron a la base de transporte y dispararon contra el conductor de la unidad, quien recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza, por lo que falleció en el lugar.

Otro hecho violento ocurrió en la base de combis de la ruta Circuito Azul-Borbollón, en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), pues un chofer fue asesinado a tiros.

A esto se sumaron otros cuatro ataques que dejaron al menos cinco personas heridas, incluidos un taxista (atacado con armas de fuego en la colonia Margarita Viguri) y un conductor de combi de la ruta Chilpancingo-Tepechicotlán (lesionado por disparos tras una persecución).

Los servicios de emergencia acudieron a los distintos puntos en que se registraron ataques. (Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo)

La oleada de violencia ocasionó el despliegue de un intenso dispositivo de seguridad en Chilpancingo y los municipios aledaños a la zona centro, en el que participaron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Pese a la presencia de las autoridades y los recorridos de vigilancia, una gran cantidad de trabajadores del transporte público en el municipio decidieron suspender sus actividades por temor a una nueva serie de ataques en su contra, por lo que decenas de personas tuvieron que hacer sus traslados a pie.

De igual forma, según reportó la agencia Quadratín, la ola de atentados tuvo impacto en el sector comercial local, ya que se disminuyó notoriamente la actividad en el Mercado Central de la ciudad.

Por su parte, y ante la difusión de información alusiva a la escalada de violencia, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez le compartió una nota de voz a sus seguidores asegurándoles que “todo está bien” y acusó que era víctima de “golpeteo político” por parte de las páginas en plataformas digitales que compartían “fei nai” (al querer decir fake news).

“Vamos a pasar esta crisis, no es la primera”, dijo la presidenta municipal que en días recientes fue expuesta por aparentemente haberse reunido con uno de los supuestos líderes del grupo criminal llamado Los Ardillos.