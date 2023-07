Liga Mx: ¿A qué hora y dónde ver el partido de Cruz Azul vs Toluca?

Cruz Azul vs Toluca 2023 Foto: Twitter/Cruz Azul

En actividad de la jornada 2 del presente Apertura 2023, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibirá en el Estadio Azteca a los Diablos Rojos de Toluca, siendo un encuentro en el que ambas instituciones buscarán su primer triunfo del certamen, así como también marcar su primera anotación, pues ambos se fueron en blanco durante la fecha uno del torneo.

Tras no haber tenido la mejor de sus actuaciones en la jornada 1 del Apertura 2023, “azules” y “escarlatas” quieren darle vuelta a la página y mostrar un mejor nivel en el Coloso de Santa Ursula. Por un lado, la Máquina llega después de haber sido superada de forma contundente por los Rojinegros del Atlas con un 2-0 en el Estadio Jalisco.

Por su parte, los pupilos de Ignacio Ambriz no pudieron imponer su condición de local ante los Rayos de Necaxa y terminaron firmando un empate sin anotaciones en el Nemesio Díez. De igual manera, los mexiquenses llegan con la incertidumbre de lo que pueda pasar con su estratega, pues durante los recientes días bastante se habló sobre un supuesto interés por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para nombrar a Nacho como el nuevo timonel del Tricolor.

A continuación, dejamos el horario y los canales por las cuales se podrá ver el cotejo entre Cruz Azul y Toluca, todo con tiempo del centro de México.

¿A qué hora y por dónde ver el encuentro?

Sábado 8 de julio, 17:50 horas

Canal 5, TUDN, VIX+

En el historial de este duelo dentro de los torneos cortos (desde el invierno 1996), se han enfrentado en 64 ocasiones con un saldo a favor de los de la Noria con 26 triunfos, 17 empates y 21 victorias para los “choriceros”.

Sin duda alguna, los duelos más recordados entre ambas instituciones se dieron durante la final del Apertura 2008, cuando empataron a dos tantos en el global y posteriormente Toluca conquistó la novena estrella de su escudo tras imponerse en la tanda de penaltis a los capitalinos.

Durante el duelo de ida, los “escarlatas” sacaron una buena renta tras ganar 2-0 en el entonces Estadio “Azul”. No obstante, para la vuelta en la “Bombonera”, los “cementeros” dieron un partido memorable y lograron empatar el global; sin embargo, no tuvieron la mejor de las suertes en la ronda desde los once pasos. Dicho encuentro es recordado por el polémica penalti que no se marcó en favor del Azul tras un duro atropello de José Manuel Cruzalta sobre César Villaluz.