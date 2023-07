Junior H saca tema de reggaetón con Rauw Alejandro y Miguel Bosé; así suena

@rauwalejandro / @juniorh_oficial.

Los corridos tumbados sin duda son el género del momento, pero muy de cerca en una segunda posición le sigue el reggaetón. Los géneros urbanos son los sonidos de la actualidad y por eso los nombres de Peso Pluma, Bad Bunny, Junior H, Rauw Alejandro, Natanael Cano, Feid y otros más, dominan la escena musical con sus trabajos. Pero lo que resulta verdaderamente especial es cuando algunos se conjuntan y dan paso a ritmos verdaderamente únicos y disruptivos. ¿Alguna vez te imaginaste a Junior H montado en un perreo intenso?

Rauw Alejandro acaba de publicar Playa Saturno que contiene puras novedades entre sus tracks, pero que de cualquier forma no puede ser considerado como un nuevo álbum de estudio. De acuerdo con las palabras del puertorriqueño, este disco todavía pertenece a la era de Saturno, su verdadera última producción de estudio, y por lo tanto es resulta más como un derivado.

“Todavía sigo por Saturno, un álbum que es muy especial para mi, donde pude experimentar y jugar con otros sonidos musicales, proyecto que también me ha permitido girar el mundo entero”, relató Rauw a través de una publicación en Instagram.

Playa Saturno surgió como parte de extrañar su tierra mientras estaba de gira. Razón quizás de que entre sus colaboradores se encuentren personas como el mexicano Junior H, o el español Miguel Bosé. Quizás un poco de todo lo que recogió de su paso por otros lugares del mundo.

“Pero mientras giraba no dejaba de pensar en el verano, estación que guarda muchos de mis recuerdos y aventuras cerquita de la playa en Puerto Rico, donde la música siempre me acompañó en todas estas vivencias”, continuó. “Estando lejos de casa realmente es como si viviera en Saturno, me llené de nostalgia hahah y con cero tiempo nose como lo hice real. Decidí hacer este ÁLBUM para todos los fans del REGGAETÓN CLÁSICO Y MODERNO especialmente para mi gente de PR 10000%%%% PERREOOOOOO!!!”.

¿Cómo suena Junior H con reggaetón?

Antonio Herrera, mejor conocido en la escena regional como Junior H, es un cantante de corridos tumbados de apenas 23 años de edad. Sin embargo, con una edad tan corta ya es un artista bien posicionado en la escena musical mexicana e incluso en otros países. Sus éxitos a lado de Peso Pluma como “El Azul”, o “El Tsurito”, son testimonio de su aceptación con el público mexicano. Sin embargo, por sí solo también ha construido un legado bastante nutrido.

Quizás por lo anterior Rauw Alejandro puso sus ojos sobre el cantante y así le invitó a colaborar a Playa Saturno. Aunque muchos pensaron que quizás el puertorriqueño se habría metido de lleno en los sonidos de los corridos belicos, pero fue al contrario, Junior H entró al terreno del flow y el perreo de Puerto Rico.

Así suena el cantante de corridos tumbados al flow de un buen perreo

El resultado es la canción “Picardía”, que se puede definir como una suerte de reggaetón psicodélico con ciertos sonidos electrónicos que le dan un toque posmoderno. Apenas adecuado para la Saturno era del cantante.

Junior H canta una sección en la que habla de una mujer que quiere perrear y estar con él toda la noche. Hablan de lo prohibido y de hacer lo que no se debe, en una discoteca de la que no se quieren ir. Una parte de la letra dice lo siguiente:

“Hacer lo que no debe es lo que ella prefiere

Se pasa todo el día metida en mis redes

Siempre que la beso, allá abajo le llueve

Llama a la babysitter, que cuide a los nenes

Que no hay hora de llegada

Quiere perreo y no quiere dormir

No piensa quedarse acostada

Cuando se trata de bailar sobre mí”

¿Cómo suena Miguel Bosé con Rauw Alejandro?

El cantante español también es uno de los colaboradores en “Si te pegas”, una canción que es una invitación directa a perrear y a bailar pegaditos. Los ritmos son los de un reggaetón de tonalidades oscuras que de pronto adquiere ritmos de dembow, pero con sonidos más electrónicos.

En “Si te pegas” Miguel Bosé apenas tiene una estrofa, con una voz grave se sube al perreo experimental de Rauw Alejandro y canta lo siguiente:

“Wepa, wepa, y se te vio completa

La nota te tiene suelta y coqueta

Estamo’ en alta, alcohol y pepa’

Quiere hacer maldades sin que nadie sepa”.