Encontraron “coche bomba” en Teocaltiche, Jalisco tras enfrentamiento entre grupos criminales

Al sitio acudieron especialistas (Foto: Twitter/@CODIGO_NEGROMX)

Luego de que se reportaron enfrentamientos armados -durante la madrugada del miércoles 5 de julio- por parte de grupos del crimen organizado en Teocaltiche, Jalisco fueron asegurados varios vehículos, un arma y cuatro artefactos explosivos.

Cabe destacar que uno de los mecanismos explosivos estaba debajo de un vehículo y estaba preparado para estallar cuando se accionara la llave de la unidad. Dicho artefacto consistía en la conexión entre dos extintores con pólvora y un tanque de oxigeno.

Dichas conexiones fueron desactivadas por elementos del Grupo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos (Tedax), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Jalisco. Parte de las acciones fueron registradas en fotografías que fueron compartidas en redes sociales.

El material fue hallado tras enfrentamientos armados (Foto: @CODIGO_NEGROMX)

Teocaltiche, lugar donde sucedió el enfrentamiento armado, es una zona en donde se ha registrado enfrentamientos por parte de grupos del crimen organizado, le balacera más reciente sería la número siete en un periodos de tres meses.

En las imágenes de la desactivación de los artefactos se pudo ver que los encargados contaban con equipo especializado para realizar sus labores. Por su parte y tras el reporte del enfrentamiento, Ricardo Sánchez Beruben, coordinador de Seguridad, aseguró que no hubo lesionados.

“Se recibe un reporte de detonaciones de arma de fuego en una zona de Teocaltiche, se atienden por parte de personal municipal y reportan que en el punto no hay indicios de enfrentamiento, pero kilómetros más adelante, personal del Estado y la SEDENA aseguran un arma larga y algunos casquillos; son tres autos, un arma y lo que parecer de un explosivo de realización artesanal, y no hay manchas hemáticas en el punto, ni en el segundo. No hay sangre, ni cuerpos de que hubiera bajas”.

Diversos enfrentamientos armados en Teocaltiche

Diversos enfrentamientos se han registrado en Teocaltiche (Foto: Especial)

Tan solo el pasado 18 de junio se registró un enfrentamiento armado que habría involucrado al grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que dejó un muerto, las participación del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue reportado en medios periodísticos, mientras que las autoridades iniciaron investigaciones.

En dicha ocasión fue hallada una camioneta tipo “monstruo” marca Ford de color negro, la cual tenía marcada impactos de arma de fuego. Mientras que una persona muerta fue hallada en la parte izquierda de un tractocamión que tenía una placa de Zacatecas, dicha persona habría participado en los hechos, según las primeras averiguaciones de las autoridades.

“A la inspección del lugar de los hechos fueron localizaron más de una treintena de casquillos de diversos calibres y un artefacto explosivo tipo granada, los cuales fueron asegurados”, detalló la Fiscalía de Jalisco. También indicó que se abrió una carpeta de investigación por un “posible” enfrentamiento.

Varios vehículos fueron incendiados para bloquear los caminos (Foto: Twitter/@inseguridadjal)

Mientras que el pasado 30 de mayo habitantes del municipio reportaron que había hombres armados así como fuertes enfrentamientos en la entidad. En dicha ocasión, reportes de medios locales indicaron que estarían involucrados presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, de manera especifica estarían siguiendo las indicaciones de órdenes de los hermanos Mario y Ramón González Martínez.

Debido a las acciones violentas, en redes sociales comenzaron a circular imágenes que mostraban bloqueos carreteros y unidades incendiadas, también fueron compartidas algunas grabaciones que daban cuenta de las afectaciones de algunas casas.

Y es que diversos medios han documentado que Teocaltiche es una zona donde se han enfrentado miembros del CJNG y del Cártel de Sinaloa, provocando estragos para la población.