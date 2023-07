Niurka aseguró que existe un complot para eliminar a Emilio Osorio de La Casa de los Famosos

Niurka aseguró que su hijo Emilio no saldrá de La Casa de los Famosos este domingo. (ig: @niurka.oficial) (Ig: @emilio.marcos) (Ig: @soywendyguevaraoficial)

Niurka Marcos, la mujer escándalo, vuelve a estar bajo los reflectores y es que desde que comenzó La Casa de los Famosos no ha dudado en arremeter, criticar y dar sus polémicas opiniones ante lo que ocurre dentro del inmueble donde se lleva a cabo el popular concurso. Esta ocasión ella dijo que existe un complot para eliminar a su hijo Emilio Osorio el próximo domingo 9 de julio.

La vedette cubana arremetió contra todos los seguidores de Wendy Guevara porque, afirmó, que esta conspiración surgirá gracias a ellos porque buscan atacar y perjudicar a Niurka por presuntamente descubrir que todos los Team Wendy son unos “traicioneros”, incluidas sus amigas Kimberly La Más Preciosa y Paola Suárez La Divaza.

Las palabras de la actriz dividieron la opinión de los usuarios de redes sociales porque aseguraron que aunque Emilio Osorio les “cae muy bien” y lo consideran tierno, siempre va a tener más apoyo La Perdida que cualquier oro participante dentro del reality show, como consecuencia solicitaron que tuviera más cuidado con sus palabras.

Esto fue lo que dijo Niurka Marcos: “Hoy me llegó el chisme... que el Team Wendy está ardido y molesto porque los desenmascaramos por traicioneros, por no respetar los deseos de Wendy y por sentirse omnipotente, que van a llenar las redes de fuera Emilio... cuando las personas actúan con dolo y ardides no les funciona... están actuando para joderme a mí, se quieren chin**r al chamaco”.

La cubana aseguró que sólo quieren eliminar a Emilio Osorio porque descubrió que el Team Wendy es traicionero Crédito: Tiktok @niurka.oficial

La vedette afirmó que por cada mensaje que sea publicado pidiendo la nominación y salida de Emilio Osorio de La Casa de los Famosos aparecerán 50 más que salven al joven participante por lo que explicó que su hijo de 20 años de edad no abandonará el reality show este domingo en la gala de eliminación.

Niurka detalló que no es la primera vez que tiene enemigos que quieren afectarla a través de terceros, pero que nunca lo han logrado por lo que esta ocasión no tiene porqué ser diferente, reveló la actriz.

Por si las acusaciones fueran pocas, arremetió contra sus críticos quienes señalaron la forma en que ella habla. Como respuesta espetó que ella empleó la misma forma de decir las cosas que utiliza Wendy Guevara dentro del inmueble donde se desarrolla el concurso. Así lo dijo:

“Como no me gusta dejar cabos sueltos, para aquellos que dijeron que fui muy fuerte en mi conversación, hablé exactamente como habla Wendy... ella se pende**a a todos, pero ella se trae a todos los del cuarto infierno como sus pende**s... hablé con sus mismas palabras, como si estuviera sentadita junto a ella”.

Niurka Marcos también dijo que Kimberly traicionó a Wendy y recibió dinero (Niurka Marcos)

Niurka habló de la salida de Raquel Bigorra de La Casa de los Famosos

La cuarta eliminada de La Casa de los Famosos fue la conductora cubana Raquel Bigorra. Anteriormente Niurka alertó a Emilio Osorio sobre la presentadora de televisión a quien calificó como “impredecible” porque no sabían cómo podía reaccionar ante distintas circunstancias qué pudieran ocurrir dentro del concurso.

Después de esto la vedette constantemente opinó sobre la permanencia y supuesta estrategia de Bigorra dentro del reality show, pero ahora que salió del inmueble lanzó un mensaje en su contra. Ella dijo a su compatriota que todo el tiempo que convivió con Emilio Osorio, él estuvo consciente de “lo desagradable” que era, sin embargo nunca lo externó. Esto mencionó Niurka:

“Aprovechando que ya salió Raquel Bigorra, este mensaje es para ti, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día y casa semana que estuviste compartiendo con mi hijo ese espacio,, él siempre estuvo consciente de la vivencia tan desagradable que yo viví contigo, fue por eso que te nominó cada semana ¿entendiste?”.