Juan Osorio lloró y llamó manipuladora a Bárbara tras nominación de Emilio

Emilio Osorio fue nominado y su papá mandó un mensaje a Bárbara Torres y a La Barby (Captura) (Archivo) (captura)

La nominación de Emilio Osorio durante la gala de este miércoles 5 de julio dentro de La Casa de los Famosos sorprendió a más de uno de los seguidores del reality show, pero sin duda alguna el más consternado fue el propio hijo de Juan Osorio y su papá no dudó en salir a defenderlo mandando un fuerte mensaje a Bárbara Torres y a La Barby Juárez; sin embargo, no pudo contener un par de lágrimas.

El productor de telenovelas señaló a la actriz argentina por ser una manipuladora y por tener “mil máscaras”, asimismo, le dio la razón a Sergio Mayer quien en múltiples ocasiones ha llamado falsa a la intérprete de Excelsa en la comedia La Familia P´ Luche.

La Barby Juárez tampoco se salvó de las palabras de Juan Osorio. Él aseguró que no tenía idea de “dónde tenía la cabeza” y prácticamente la llamó “borrega” por dejarse influenciar por toda la “borregada” (adjetivo que se utiliza para decir que haces lo que te digan de forma exacta).

Pero, sin dudarlo, el creador de telenovelas detalló que lo que más le dolió de la nominación de Emilio fue ver su reacción de sorpresa y tristeza al preguntarle al resto de los integrantes sobre quién le había dado puntos negativos, hecho que ocasionó que ahora no supiera en realidad en cuál de todos confiar y aprender a diferenciar entre su amigo y su enemigo.

El productor lloró tras enterarse de la nominación de su hijo Emilio y atacó a Bárbara Torres

Estos fueron los señalamientos de Juan Osorio sobre la nominación de su hijo Emilio en La Casa de los Famosos: “Estoy tranquilo, me dolió ver a Emilio ahí nominado, pienso que todavía puede seguir compitiendo... me dolió su carita de mi hijo diciendo que quién lo había nominado... dónde está el enemigo, a lo mejor cerca y no se ha dado cuenta”.

Respecto a las actitudes y estrategias de Bárbara Torres espetó lo siguiente: “Bárbara es una gran manipuladora y una gran chantajista, muy bien dicho, Raquel, muy bien dicho, Sergio, usa mil máscaras para que no la descubran, pero así es ella, es su estrategia... Barby no sabe ni dónde tiene la cabeza... se va como la borregada, se le hace fácil”, declaró.

Para finalizar, dedicó un emotivo mensaje hacia Emilio Osorio, el cual los seguidores del productor mencionaron que ojalá y el participante del reality show pudiera escuchar, fue el siguiente: “Mira, ya me quitaron las lágrimas, ya se me estaban saliendo porque adoro a mi hijo, lo adoro, es algo que es parte de mí, mis hijos los adoro, pero Emilio tiene un cariño especial...”.

Emilio Osorio fue uno de los nominados dentro de La Casa de los Famosos. Imagen: TikTok.

¿Cómo fue la gala de nominación del miércoles 5 de julio?

Uno de los días más esperados por los seguidores de La Casa de los Famosos son los miércoles de gala de nominación. Esta ocasión tuvo una sorpresa porque todos pensaban que Bárbara Torres sería una de las posibles elegidas para abandonar el reality show, en cambio fue Emilio Osorio quien externó, alarmado, su consternación.

El resto de los integrantes del programa televisivo que podrían perder la competencia el próximo domingo 9 de julio son Sergio Mayer, La Barby Juárez y Paul Stanley, quien recibió votos negativos porque “ya tenía la maleta hecha”.

Quedando así dos miembros del Team Infierno y dos del Team Cielo, por el momento están a la expectativa para saber a cuál de los cuatro nominados salva el líder, que esta semana por segunda vez consecutiva es Jorge Losa, por lo que se presume dará inmunidad a Paul o a Mariana Juárez, alias La Barby. Será el próximo domingo que se lleve a cabo la gala de nominación y se revelará el nombre del quinto participante que deberá dejar La Casa de los Famosos.