Así fue la vez que Montserrat Oliver salvó la vida de Yolanda Andrade

(Instagram/@montseyjoetv)

Montserrat Oliver se conmovió de sobremanera en la emisión más reciente de Montse & Joe porque Yolanda Andrade superó lo más grave de su enfermedad y pudo regresar trabajar para así participar en las grabaciones del programa al que ha pertenecido desde hace años, pero no todo giró alrededor de las buenas experiencias pues recordaron cuando una le salvó la vida a la otra.

Antes de empezar con los temas a tratar de este talk show, Yolanda Andrade salió ante las cámaras para actualizar su estado de salud, dijo que ha ido mejorando, pero que desgraciadamente no tiene un diagnóstico certero y así conocer si su problema físico tiene cura o sólo podrá ser tratada a través de fármacos y procedimientos médicos.

Consideró que afortunadamente se siente mucho mejor para ahora sí estar presente en el programa que conduce al lado de una de sus mejores amigas, sin embargo recordaron el momento en que Montserrat Oliver salvó la vida de Yolanda Andrade mientras se encontraba dentro del quirófano.

Así contó la historia de cuando Yolanda se estaba asfixiando con un respirador en el quirófano . Crédito: Unicable

La actriz Arlette Pacheco asistió como invitada al programa Montse & Joe y fue durante una de sus intervenciones que Montserrat Oliver contó que fue gracias a que era “una chismosa” que salvó la vida de una de sus mejores amigas porque, cuando ingresó al quirófano, ella pidió entrar a la sala de cirugía.

De acuerdo con Yolanda Andrade, Oliver se encontraba grabando con un teléfono móvil cuando se percató que “Joe” se estaba asfixiando con un respirador que le fue colocado para el procedimiento quirúrgico. Ante esto Montse no dudó ni un instante y corrió hacia la cama de Andrade para retirarle el objeto de la boca de manera inmediata.

No obstante, ninguna de las dos mujeres reveló si esto se trató de un hecho reciente o si ya tiene tiempo que la vida de la presentadora de televisión estuvo en riesgo dentro de las instalaciones médicas donde se sometió a una operación, de la cual tampoco dieron detalles.

Como conclusión del tema, fue Arlette quien compartió unas palabras al respecto. Ella dijo que si Montse se atrevió a meter el dedo en una jaula donde se encontraba un tigre, entonces no le sorprendía que estuviera más que dispuesta para hacer lo que sea por salvarle la vida.

Montserrat Oliver se mostró muy feliz de que Yolanda Andrade regresara a "Montse & Joe". (Instagram/@montseyjoetv)

Yolanda Andrade reveló nuevos detalles sobre su salud

La presentadora de televisión Yolanda Andrade se mostró contenta de poder retomar las grabaciones en uno de sus principales proyectos como lo es Montse & Joe. No obstante confesó que debe continuar bajo observación médica por cualquier problema de salud que pudiera presentarse en el futuro y que estuviera relacionado con el aneurisma que sufrió y que la afectó al grado de tener que usar lentes oscuros para protegerse de la luz, debido a que quedó sensible.

Estas fueron las palabras que compartió con todos sus seguidores: “Cuando el cuerpo no te da, uno tiene que respetarse y la verdad a mí mi cuerpo no me respondía, gracias a Dios estoy en tratamiento... ya me siento mejor, gracias a todos los que pusieron una luz en su casa para mí”, compartió con emotividad la conductora televisiva. Discurso que acompañó con agradecimiento a todos los que mandaron mensajes de apoyo.

Yolanda Andrade acudió en ocasiones anteriores a "Montse & Joe", sin embargo fue de manera intermitente. (Captura de pantalla/YouTube)

¿Qué es el aneurisma?

El aneurisma que padece Yolanda Andrade ocasionó que la famosa tuviera que poner una pausa en sus actividades laborales y recreativas debido a que sufrió un ensanchamiento anormal de una arteria que es generado por la debilidad que se presenta en las paredes de los vasos sanguíneos.

Las causas de este problema médico no están establecidos con exactitud debido a que se considera que podría ser congénito, lo que quiere decir que es heredado de los padres, asimismo se estableció que algunos factores que incrementan el riesgo de sufrir un aneurisma son el embarazo, tabaquismo y la presión arterial alta.