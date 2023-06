Yolanda Andrade publicó emotivo mensaje tras crisis de salud

Un aneurisma fue la causas de la crisis de salud por la que atravesó la conductora de Monste & Joe, programa de televisión de Unicable al que se reintegró apenas hace unos días (captura de pantalla/Yolanda Andrade)

Luego de la crisis de salud que tuvo a Yolanda Andrade al borde de la muerte, la conductora de televisión se pronunció al respecto con los medios de comunicación y, recientemente, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que provocó la emoción de sus seguidores.

Un aneurisma fue la causas de la crisis de salud por la que atravesó la conductora de Monste & Joe, programa de televisión de Unicable al que se reintegró apenas hace unos días, y donde dijo:

“Querido público conocedor, sí, soy yo, Joe. Tuve un problema en mi cabeza y por las luces y por todo tengo que tener un parche y unos lentes, pero quiero aprovechar este momento a toda la gente que me ha hablado, que ha pensado en mí (...) quiero darles las gracias”, dijo la presentadora cuando asistió a grabar el programa.

En sus redes sociales, Yolanda Andrade escribió que se siente como una alumna de la vida luego de haber sido hospitalizada por varios días y de tener que tapar su ojo con un parche. En el mensaje, también agradeció a las personas que estuvieron al pendiente de su salud.

“Mi agradecimiento a todas y todos por su amor, mensaje, deseos y compañía”, escribió Yolanda Andrade y añadió que estos ánimos fueron necesarios para que mejorara: “Fundamental en mi proceso de recuperación” (Captura de pantalla/YouTube)

“Mi agradecimiento a todas y todos por su amor, mensaje, deseos y compañía”, escribió y añadió que estos ánimos fueron necesarios para que mejorara: “Fundamental en mi proceso de recuperación”.

Asimismo mandó sus buenos deseos a quienes la ayudaron en su proceso: “Hoy fue un día muy importante. Les deseo de corazón a ti que me me lees, SALUD”. También, escribió una pequeña reflexión: “Mi reflexión. Sigo siendo alumna de la vida y bienaventurada por tanto cariño. Gracias. Eternamente mis oraciones para todos los enfermos”.

“Siempre estás en nuestros corazones y nuestras oraciones porque eres una gran persona y Dios te protege Yolanda, te saludo desde Medellín, Colombia”, “Dios y la virgencita de Guadalupe te regrese pronto tu salud. Te mando mucha luz y amor”, “Pronta sanación para ti”, “Bendiciones Yolanda linda, que te recuperes”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron en su emotivo mensaje.

Yolanda Andrade estuvo hospitalizada del 17 al 21 de abril, luego de que su salud se viera muy comprometida por el mal que la afectaba.

En el primer encuentro con las cámaras después de la ausencia, Andrade dijo: “Les compartí porque había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero no fue una recaída. Pero, si la hubiese tenido, ¿qué tiene? nada más quería aclarar”.

Luego de que se supiera que la conductora no estaba del todo bien, Verónica Castro, quien supuestamente tuvo una relación sentimental con Yolanda, utilizó sus redes sociales para hablar del “karma” (Foto: Instagram)

“Es muy largo, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa a la producción que me hizo el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado en el hospital. Ayer no vine porque estaba con las cosas del tratamiento, hoy no puedo trabajar. Ahorita quiero descansar”, había dicho.

La polémica en torno a la salud de Yolanda Andrade

Luego de que se supiera que la conductora no estaba del todo bien, Verónica Castro, quien supuestamente tuvo una relación sentimental con Yolanda, utilizó sus redes sociales para hablar del “karma”, mensaje que fue calificado como una aparente indirecta.

En el encuentro que tuvo la conductora con la prensa de espectáculos, ésta respondió al curioso mensaje de la actriz de La casa de las flores, diciendo:

“Sí (lo vi), pero también está el dharma, también está el dharma; si tienes conocimiento del karma, también debes tener conocimiento del dharma”.

En su momento, Verónica Castro negó las declaraciones de Yolanda, diciendo que eran mentiras. Por su parte, la conductora ha declarado más de una vez que ella no dice mentiras, que se casó simbólicamente con la actriz en Europa y que incluso hay fotografías del encuentro.