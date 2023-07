Naim Darrechi retó a Saúl “El Canelo” Álvarez a una pelea de box

El tiktoker retó a una pelea al boxeador mexicano. (AP Foto/Moisés Castillo)

Saúl “El Canelo” Álvarez es uno de los deportistas mexicanos más importantes de las últimos tiempos en nuestro país con una proyección internacional. Actualmente ostenta una marca positiva de 58 victorias (39 por nocaut), dos empates y dos derrotas por decisión de los jueces. Sin embargo, esto no le bastó a Naim Darrechi para no retarlo a una pelea de box en el momento en que el profesional acepte su propuesta.

El polémico e hipotético novio de Yeri Mua continúa estando bajo los reflectores, sino es por las presuntas amenazas sobre una filtración de un video íntimo de los dos influencers, o por supuestamente golpear a su pareja, también está el tema del embarazo y posible aborto de la joven veracruzana, en fin, la lista es larga, pero esta vez se trató de un reto a uno de los mejores deportistas que existen en la actualidad.

A través de un video el joven español Naim Darrechi envió un mensaje a Saúl Álvarez donde lo retó a subirse al ring con él y tener una pelea “estelar” de box de manera profesional, sin importar el resultado, incluso en el material audiovisual se le escucha cuestionar al boxeador tapatío sobre si le tiene miedo o no.

El tiktoker dijo que espera que Saúl Álvarez no le tenga miedo. (Tiktok: naimdarrechilamete)

En el videoclip, con una duración de poco menos de 30 segundos, se ve a Darrechi sosteniendo una lata con lo que pareciera ser cerveza, por lo que algunos de sus fans aseguraron que se encontraba en estado de ebriedad al momento de grabar y publicar el material.

A pesar de ser seguidores del tiktoker los comentarios asegurando que no va a ganar “ni de chiste” no se hicieron esperar, incluso algunos empezaron a hacer comentarios sobre que se “le subió el alcohol” y se puso valiente para retar a uno de los campeones dentro del boxeo mexicano. Otros más, aunque en menor cantidad le pidieron que no lo hiciera o saldría “lastimado de su carita”.

Así se expresaron los internautas:

“Bebé, eres tan lindo, por qué querer desfigurar esa carita tallada por los dioses”, “Mi amor un golpe y te noquea jajaja”, “cuando te tomas una cerveza y se te sube lo valiente”, “Hace poco que te empezamos a conocer y ya te vas”, “Yo después de mi primer clase de box”, “Te asoleaste mucho, verdad?”, “Te hace daño beber, ya no lo hagas”, “Te orinas si te acepta el reto”, “Qué vas a hacer si lo acepta, no puedes regresarte a España jajaja”.

"El Canelo" Álvarez es uno de los deportistas mexicanos más importantes del momento. Reuters/Henry Romero

Por el momento Saúl “El Canelo” Álvarez no ha emitido respuesta alguna ni se pronunció al respeto sobre si aceptará el reto del influencer Naim Darrechi o simplemente lo ignorará. La mayoría de los que comentaron la publicación hecha en TikTok aseguraron que el boxeador tapatío no contestará nada.

A pesar de todos los conflictos que ha tenido con Yeri Mua, un puñado de internautas le pidieron a la exreina del Carnaval de Veracruz que retomara su relación porque “seguramente” busca lesionarse retando a una pelea al deportista mexicano.

¿Cuáles son los más recientes escándalos de Naim Darrechi y Yeri Mua?

Una de las polémicas más sonadas de los últimas semanas entre Yeri Mua y Naim Darrechi fue sobre su supuesto embarazo y posterior aborto. La veracruzana dijo que iba a interrumpir su periodo de gestación porque no deseaba que el español fuera su papá, especialmente porque la golpeó en una ocasión, en la cual el influencer argumentó que lo hizo porque ella lo amenazó con un cuchillo.

Después de este momento se convirtieron en la pareja escándalo. Darrechi aseguró que quería compartir un video íntimo con Yeri Mua, pero no lo hacía por respeto a que estaba embarazada, declaraciones que se tomaron como una amenaza hacia la mexicana.

Otro de los problemas fue cuando el español agredió a los medios de comunicación en un aeropuerto en México, donde fue arrestado, asimismo fue visto al lado de Yeri a pesar de que ella dijo que había finalizado su relación. Este suceso generó que muchos seguidores de la jarocha la criticaran y se mostraran “decepcionados” por sus “falsas” declaraciones sobre el fin de su romance con Naim.