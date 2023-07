Así se ve Wendy Guevara en caricatura; estos son los mejores capítulos | VIDEO

Estas son alunas de sus caricaturas (TikTok // Vix)

Sin lugar a dudas Wendy Guevara se llevará una gran sorpresa cuando salga de La Casa de los Famosos México, pues aunque ya era toda una sensación en redes sociales antes de entrar al reality show, su fama creció considerablemente a nivel internacional gracias a su participación estelar. Y es que La Perdida expandió su alcance a otros sectores de la población que no la conocían, incluso, cuenta con el apoyo de muchos artistas, entre quienes destaca su crush, Manuel Turizo, y su cantante favorita, Gloria Trevi.

Pero eso no es todo, muchos usuarios de redes sociales han elaborado desde mercancía con las icónicas frases y gestos de Wendy Guevara hasta una muñeca Barbie con los rasgos faciales de la influencer. Fue bajo este contexto que tres tiktokers transformaron varios momentos virales protagonizados por la guanajuatense en caricaturas.

Wendy se ha convertido en un blanco de memes por su divertida actitud (Captura Vix)

Wendy Guevara es “Bratz”

Después de que una usuaria de TikTok transformó una clásica pieza de la muñeca más famosa del mundo en Wendy Guevara, otros tiktoker recurrió a un programa de animación para recrear algunas convivencias virales de la influencer con sus compañeros de LCFM.

Lo que más llamó la atención de los internautas no fueron las escenas en sí, sino que el usuario @la_divavirtual usó una animación muy similar a la serie de televisión Bratz, que a su vez está inspirada en las muñecas que por años fueron competencia directa de Barbie.

Hasta el momento, el tiktoker ha recreado la conversación que tuvo Wendy Guevara con Apio Quijano sobre sus ballenas y demás riquezas, su explicación de las peleas de Otakus, recuerdos de La Familia P. Luche y su petición de no hablar en inglés.

“Te quedo perfecto apio con sus gestos”. “Que bonita se ve Wendy y la recamara”. “Está súper padre!! Una serie completa”. “Uno con Nicola por favor”. “Super tu trabajo encanta”. “Apio me da vibes como la rubia madrastra de juego de gemelas”. “No veo la casa de los famosos pero si veo TikToks”, fueron algunos comentarios.

Tiktokers animaron momentos virales de la influencer Credito:Tiktok@la_divavirtual

Wendy Guevara en cuarto del Team Infierno

Otro usuario de TikTok que lanzó su propia caricatura de la influencer guanajuatense es @monotoniia. A diferencia de @la_divavirtual, el tiktoker usó un programa de dibujo para animar a Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Y es que seleccionó una broma que La Perdida lanzó en contra del actor, pues se refirió a él como “viejillo” pero lo disfrazó diciendo que en realidad estaba hablando de Paul Stanley.

Esta caricatura también ha causado sensación en redes sociales, pues muchos internautas aplaudieron la recreación.

“OMG que exitoso esta persona que hizo esta caricatura”. “Aún no superó ese momento”. “Los ojos”. “Muy creativos con estas caricaturas”. “No puedo!!! La cara de poncho!!!”. “Ocupamos más caricaturas de Wendy”, escribieron.

La originaria de Guanajuato es la favorita para ganar el reality show (TikTok: @monotoniia)

Wendy Guevara en trazos

Finalmente destaca @soychafi_, un usuario de TikTok que constantemente nutre su página con recreaciones en caricatura de varios momentos protagonizados por el Team Infierno en La Casa de los Famosos México, sin embargo, su personaje principal es nada más ni nada menos que Wendy Guevara.

El tiktoker tiene tantos videos que podría comenzar su caricatura de LCFM, pues sus videos han sido bien recibidos por los usuarios de dicha plataformas.

“Le quedó buenísimo”. “Quedó genial”. “Haz un donde Sergio trasquilo a Emilio y todos del Team Infierno se están riendo”. “Me hiciste la noche jajajaja haz más por favor”. “Hay no, hagan la versión del Titanic”. “Hay no puedo, me hiciste el día”, son algunas reacciones.