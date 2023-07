Rels B en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

(Captura de pantalla)

Hace dos meses, Rels B hizo una publicación de Instagram en la que escribió “depresion post mex :(((((”, entre las fotos, compartió cómo fue su show en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado 6 de mayo. Durante esa presentación, tuvo como invitados especiales a Alemán, Gera MX y Nicki Nicole.

Para no sentirse alejado de tierras aztecas, Rels B anunció ocho conciertos más en México, estas son las ciudades que visitará el joven rapero español:

- El 18 de agosto en Torreón, Coahuila, el concierto será en el Coliseo Centenario.

- El 19 de agosto en Monterrey, Nuevo León, como parte del festival DALE MIXX. Este evento se llevará a cabo en el Parque Fundidora.

- El 23 de agosto en Mérida, Yucatán, en el Foro GNP Seguros.

(Captura de pantalla)

- El 25 de agosto en Puebla, en el Auditorio GNP Seguros.

- El 26 de agosto en Querétaro, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

- El 2 de agosto en Guadalajara, Jalisco, en la Arena VFG.

- El 1 de septiembre en Hermosillo, Sonora, en el Estadio CUM (Centro de Usos Múltiples), también conocido como Estadio Héroe de Nacozari.

- El 2 de septiembre en Tijuana, Baja California, en la Plaza de Toros.

La preventa de los shows en Torreón, Monterrey, Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Hermosillo y Tijuana se realizará el martes 4 de julio a través de la plataforma Ticketmaster, los clientes del banco Citibanamex podrán adquiriri sus boletos a partir de las 11:00 am. Por otra parte, las personas que tengan otro tipo de tarjetas de crédito deberán esperar al miércoles 5 de julio.

La gira a la que pertenecen estos ocho conciertos se llama Flakk Tour 2023. Es importante mencionar que para Mérida, Puebla y Querétaro la venta será a través de la plataforma Eticket.

Rels B es considerado uno de los grandes valores de la “nueva ola del hip hop español” según la agencia EFE. Su nombre completo es David Heredia Vidal y nació en 1993 en Palma de Mallorca, España.

Independizado del hogar familiar a los 15 años, conoció igual de pronto el mundo laboral desempeñando puestos como camarero o albañil, compaginándolo con una faceta musical que al principio no fue la de intérprete, sino la de productor. ”Me daba miedo empezar a rapear”, reconoció Rels B para la agencia EFE en 2020.

Rels B y Gera MX

En 2021, Gera MX lanzó junto al rapero Rels B un tema titulado Se me olvidó, en la canción mezclan el género del rap con un tono tropical, la letra es sobre un romance que terminó porque una de las personas involucradas eligió a otro amor.

Dentro de sus primeras 24 horas de estreno el video juntó más de 2 millones de visualizaciones en el canal de Gera MX. Algunos de los comentarios en Se me olvidó fueron “El concepto del video me transmite un ambiente nostálgico Que gran pieza estamos presenciando” y “‘Dijo que no era interés pero nos quería a los dos.’ LOOS AMO 🇪🇸🇲🇽”.

Gera MX y Reels B (Foto: Instagram@geramx1/@skinnyflakk)

El video fue protagonizado por los dos raperos en varias locaciones, algunas son en las calles de la Ciudad de México, otras son al interior de una plaza comercial y el resto a las afueras de una gasolinera.

“Se me olvidó es un tema que hicimos con mucho cariño para todos, estuvimos reunidos en Ciudad de México trabajando y salió algo bonito, algo muy agradable para toda la pandilla, así que pásenla bien, disfrútenla”, escribió Gera en su cuenta de Instagram en su momento.

En la descripción del clip se dio a conocer que el director y director fue Zazo Canvas, quién también fue encargado de cámara junto a Eduardo Montes