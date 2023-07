Natanael Cano “Tumbado Tour México 2023”: preventa, precios, estados y todo sobre su gira

El cantante estrenará nueva gira Imagen: @NatanaelCan0.

Pese a las controversias, cancelaciones de sencillos y señalamientos de sus fans al gobierno de AMLO por presunta censura, Natanael Cano está listo para emprender una nueva gira musical que tiene como objetivo visitar gran parte del país. Tumbado Tour México 2023 fue anunciado y aquí te presentamos todos los detalles.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de grandes éxitos como PRC, AMG y Amor Tumbado compartió todos los detalles y póster oficial del show musical: “México estamos de vuelta con el Tumbado Tour 2023, para ser parte de la preventa tumbada. Link en mi perfil”, escribió como descripción el polémico cantante originario de Hermosillo, Sonora.

Para sorpresa de más de uno, importantes metrópolis del país Azteca quedaron fuera: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León no forman parte de la nueva gira de Natanael Cano, sin embargo esta es la lista de los otros estados que sí visitará y deleitará con sus melodías y polémicas líricas que han causado gran auge en el regional mexicano y la industria musical internacional.

¿Cuáles son los estados donde Natanael Cano tocará con el “Tumbado Tour México 2023″?

El cantautor mexicano Natanael Cano es uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados (Foto AP/Berenice Bautista)

Tijuana

Tuxtla Gutiérrez

Irapuato

Tlaxcala

Tampico

Durango

Aguascalientes

Oaxaca

Hermosillo

Mérida

San Luis Potosí

Natanael Cano dejó afuera a los estados de Jalisco, Nuevo León y la CDMX Imagen: @NatanaelCan0.

Saltillo

Querétaro

Toluca

Cancún

León

Veracruz

De momento no hay fechas concretas para la visita de cada uno de ellos, sin embargo se espera que sean compartidas por el mismo cantante de forma cercana o cuando la preventa sea liberada para la compra de accesos al concierto.

¿Cuándo será la “preventa tumbada” y venta general del “Tumbado Tour México 2023″?

El cantante de corridos tumbados que ha colaborado con otros grandes artistas como Junior H, Peso Pluma e inclusive Alejandro Fernández compartió que la venta de boletos para su esperado nuevo tour será el próximo lunes 10 de julio - la llamada por él “preventa tumbada”-, mientras que la venta de accesos iniciará el martes 11 de julio del 2023.

Poster oficial de la nueva gira (Foto: Instagram/@natanael_cano)

¿Cómo hacer el registro para el concierto de Natanael Cano?

Aunque las fechas y sedes ya han sido publicada por el cantante, es importante recalcar que se necesita realizar un registro para poder acceder a los siguientes datos sobre el Tumbado Tour México 2023. Entre estos se comunicará las horas oficiales de preventa y venta de boletos, precios, días asignados para cada show y demás.

Por ello es indispensable que cada fan que quiera asistir a alguna de sus presentaciones en los diversos estados de la República Mexicana ingresen a su sitio oficial - https://mailchi.mp/musicvibe/natanaelregistro - y completen la información personal que se les solicita.

En rede sociales el anuncio de la nueva gira ha provocado todo tipo de reacciones, pero una gran cantidad de internautas le han reclamado que dejara a la Ciudad de México fuera del show, pues más de uno argumenta que el cantante mexicano no tiene “aprecio” por los fans que habitan en ella y muestra de ello han sido sus pasadas presentaciones llenas de controversias e interrupciones.

El cantante es muy polémico por sus letras Imagen: @NatanaelCan0.

“Se nota que le cag* la Ciudad de México, pero ni modo, no voy a moverme para ver al chavo”. “Pues si le gusta andar de lugar en lugar que seguramente no juntará a más de 5 mil personas en vez de este que podría tener otro Auditorio Nacional, pues muy su pe*”. “El morro no se da cuenta que la CDMX, Monterrey y Guadalajara son su base y escuchantes, pero bueno, que le vaya bien con su show de tres pesos”, reaccionaron.