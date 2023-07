Ferka respondió a las burlas por sus labios: “Soy víctima”

Ferka respondió a las críticas por la apariencia de sus labios; aseguró que es víctima de los biopolímeros (Instagram/@ferk_q)

Desde que Ferka entró a La Casa de los Famosos ha sido criticada por cómo lucen sus labios, pues el inferior sobresale. Pese a que ella dentro del reality compartió que tuvo una reacción a lo que le inyectaron, los memes, comentarios negativos y burlas no se detuvieron.

A su salida de la casa, María Fernanda Quiroz aseguró que la tienen sin cuidado todos los comentarios que le puedan hacer por su cuerpo, pues ella se acepta tal como es y, principalmente, se considera una víctima de los biopolímeros.

En un encuentro con la prensa, la presentadora mencionó que desde que salió de La Casa de los Famosos se dio cuenta de lo que decían en su contra en redes sociales, pero lejos de enojarse, está feliz de que se haga contenido de ella, pues ya explicó qué le sucedió y aún así siguen las críticas.

La actriz confesó que sí ha visto los memes en redes, pero no le afectan ya que es más atención para ella (Instagram/@ferk_q)

“¡Qué padre! Ya he visto, que si camello... Ya conté lo que me pasó en los labios, pero imagínate, eso está cañón, o sea, se burlan; yo soy una mujer que me acepto como soy, no tengo ninguna cirugía estética, mas que lo único que me hice, que por eso no me he hecho otra cirugía, fue lo de los labios, hace seis o siete años”, dijo la histrionisa en un encuentro con la prensa.

Asimismo, repitió que ella sólo es una víctima más de los procedimientos estéticos, algo que ya es parte de su cuerpo, por ello ve a las críticas como algo positivo para ella, pues tiene la atención de los internautas e, inclusive, invierten su energía en ella.

“Soy víctima de los biopolímeros y así sucedió y ya. Ahora, si ellos se sienten bien, criticándome, adelante, siempre lo he dicho, la atención la tengo yo, eso es energía, me hacen mis memes, que si camello... no, a mí no me afecta, es mi cuerpo y así sucedió”

¿Qué le pasó a Ferka en los labios?

Ferka se inyectó los labios hace siete años, cuando comenzaba a obtener la atención del público (Getty Images)

Ferka ha participado en varios realities, telenovelas y también es parte de Hoy como presentadora, pero fue hasta La Casa de los Famosos que recibió atención de internautas y televidentes, lo que la llevó a ser criticada por sus labios, algo que antes pasó desapercibido por el público.

Antes de que María Fernanda comenzara su carrera en Televisa, decidió someterse a un procedimiento estético para hacer sus labios más pronunciados, pero no imaginó que el resultado sería negativo ya que, pese a que sí son más abultados que antes, tiene la característica de que el inferior es mucho más grande.

En un principio, Ferka pensó que la apariencia de su labio inferior sería efecto inmediato de la inyección, una inflamación común en este tipo de arreglos; sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta que no bajaba la hinchazón.

Ferka tendría que someterse a una cirugía para poder retirar los biopolímeros que tiene en el labio (Instagram/@ferk_q)

Cuando recurrió a un médico para saber qué sucedió con su labio, le informaron que habría tenido una reacción alérgica, la cual causó que su cuerpo no aceptara el líquido que le pusieron y, por tanto, nunca lo absorbió.

En La Casa de los Famosos, Quiroz compartió que no le duele el labio, no está duro y posiblemente en el futuro no le causará molestia alguna, pero sí ha pensado en retirarse el líquido que aún tiene.

Lo que hasta hoy ha detenido a la actriz de hacerse este procedimiento es que sería más invasivo. Para que los labios de Ferka regresen a su anterior apariencia, deberán someterla a una cirugía, en la que le realizarían un raspado.