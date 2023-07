Los mejores memes que dejó el límite de visualización en Twitter

(Captura de pantalla)

El 1 de julio, los usuarios de Twitter fueron sorprendidos por una nueva restricción en esta red social, pues Elon Musk estableció un límite de visualización para tuits. Esta situación causó descontento entre muchos internautas por diversas razones, pero también generó memes.

Esta decisión que tomó el dueño de la red social Twitter representó un problema para los usuarios frecuentes, pues provocó que tuvieran que abandonar la red social mucho antes de lo pensado en su día a día.

El mensaje de Elon Musk sobre la medida temporal fue el siguiente:

“Para sobrellevar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales:

- Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día

- Cuentas no verificadas a 600 publicaciones al día

- Nuevas cuentas no verificadas a 300 al día”

Ante estas limitaciones, muchas personas criticaron la forma en que ha tenido Elon Musk de administrar la red social, pues una de sus primeras acciones negativas fue la implementación de pago por tener la “palomita” que marca una cuenta verificada.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse a manera de reacción en esta red social, que, por cierto, se convirtió en el mayor espacio de expresión sobre esta situación pese a las limitaciones.

”Yo no me voy a ir a ninguna otra red social voy a hacer como los violinistas del Titanic”, “Descubri que si me tapo los ojos, no cuentan las lecturas porque no leí”, “Ya voy regresando a Twitter después de las pendeja...s de Elon Musk” y “Twitter no será lo mismo, pero aquí sigo de aferrada”.

Muchos usuarios colocaron capturas de pantalla de los fallos que pudieron ver en esta red social, entre los que se pudieron leer mensajes como: “Algo salió mal. Intenta recargar” y “Cuota límite excedida”. Algunos internautas explicaron que estas pantallas de error les aparecieron horas antes del anuncio de Musk.

Por su parte, Musk publicó diversos tuits en los que aseguró que más allá de los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, la decisión favorecería a las personas que estaban aparentemente alejadas de su familia y seres queridos por estar viendo el celular.

“La razón por la que establecí un “‘Límite de visualización”' es porque todos somos adictos a Twitter y necesitamos salir. Estoy haciendo una buena acción para el mundo aquí. Además, esa es otra visualización que acabas de usar”, escribió.

Elon Musk también escribió: “te despiertas de un profundo trance, aléjate del teléfono para ver a tus amigos y familiares”. Cuando mencionó todo sobre la problemática real de la red social, Elon Musk escribió: “¡Nos estaban saqueando tanto los datos que estaba degradando el servicio para los usuarios normales!”

Cuánto cuesta verificar la cuenta de Twitter

Anteriormente, el tener una “palomita azul” a lado del nombre de perfil significaba ser “real” dentro de esta red social, solo se obtenía cuando alguien tenía relevancia política, deportiva, de entretenimiento o si se trataba de un funcionario público o gobernante.

La suscripción equivale a 8 dólares al mes y tiene varios beneficios para usar de forma diferente la aplicación. (Unsplash)

No obstante, Elon Musk estableció una cuota de pago para poder obtenerla, no sin antes haber cambiado algunas “palomitas” a dorado para los gobernantes de los países y empresas.

Para los usuarios de la República Mexicana, Twitter Blue tiene un costo anual de mil 740 pesos, o mensual de 145 pesos mexicanos. Estas son las ventajas que tiene ser suscriptor de esta modalidad:

-Editar y deshacer tweets después de publicarlos, además de la posibilidad de twittear hasta 4,000 caracteres.

-Guardar elementos por carpetas.

-Personalizar el ícono de la app en el celular y utilizar temas de colores.

-Utilizar un NFT como foto de perfil.