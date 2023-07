Estrés financiero: Inegi y Condusef medirán el tamaño de este problema entre los mexicanos

Una de las características del estrés financiero es pedir prestado para llegar a fin de mes. Fotoarte: Jesús Abraham Avilés

La Condusef y el Inegi medirán el estrés financiero de los mexicanos en el segundo semestre de este año.

“Vamos a ver realmente cómo está la salud financiera de las y los mexicanos porque tenemos datos de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa que hablan, varías en torno al país, de un 45%, un 50% de las personas que viven en estrés financiero”, declaró el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios, Oscar Rosado, en el marco de la edición 10 del Encuentro de Educación Financiera, organizado por Citibanamex.

El ejercicio se realizará como parte de la Encuesta Nacional de Salud Pública y los resultados se tendrán en el primer trimestre de 2024, detalló el funcionario.

Señaló que hay una encuesta en el sector privado que refiere cifras similares a Estados Unidos, Canadá y Europa en el sector formal de la economía mexicana.

El estrés financiero daña la vida cotidiana de las personas. Shutterstock

“El estrés financiero le está pegando, dañando la vida cotidiana de las y los mexicanos. Es una epidemia silenciosa y sigilosa. El Covid está en fase de remisión, el estrés financiero creció y ahí sí”, apuntó.

“El problema es que tenemos que ubicar y ponerle nombre, por eso es que vamos a hacer una encuesta nacional para tener los datos precisos de qué estamos hablando, de qué tamaño, geográficamente dónde está y poder establecer no solo tan políticas públicas, sino también desde ya, y rápido, yo invito a las instituciones financieras a que den este enfoque diferente a la educación financiera empaquetada en los productos de tanto la parte activa, como de la parte pasiva”, añadió.

Recordó que el estrés financiero daña a la productividad de las empresas y por ende a la rentabilidad de las organizaciones: “También genera una angustia que no se la deseo a nadie”.

¿Qué es el estrés financiero?

El estrés financiero es la consecuencia de problemas económicos que generan ansiedad y producen sensación de vulnerabilidad o escasez, de acuerdo con el área de salud financiera de BBVA México.

Una buena gestión de la salud financiera es básica para prevenir este tipo de estrés y sus posibles impactos negativos en la salud física y mental, indica el grupo financiero.

¿Qué pasa en México?

En el caso de México, el 56% de la población adulta (50.6 millones) tuvo afectaciones económicas derivadas de la pandemia del Covid-19, las cuales fueron menores en el norte y mayores en regiones del sur y centro del país, de acuerdo con un documento de la Condusef publicado en octubre de 2022.

En ese reporte, llamado “Hablando del estrés y la salud financiera”, la Condusef refirió que ocho (40.5 millones) de cada 10 personas afectadas recurrió a sus ahorros, y solo cuatro (20.2 millones) de cada 10 recurrió a préstamos con familiares.

Por otro lado, 59% de empleados de diversas empresas mexicanas considera que el estrés financiero tiene algún tipo de impacto en sus actividades cotidianas y solo 18% dice que no tiene estrés, de acuerdo con el Reporte de Bienestar Financiero 2022, elaborado por Invested y citado por la Condusef en su reporte.

¿Cómo se identifica el estrés financiero, según la Condusef?

Necesitas pedir prestado para llegar a fin de mes

Te atrasas en el pago de créditos o servicios

Pagas un crédito con otro

Buscas un trabajo adicional

Gastas más de lo que tu presupuesto te permite

Usas la tarjeta de crédito para gastos diarios

Buscan bienestar financiero de la población

Este lunes se realizó la edición 10 del Encuentro de Educación Financiera de Citibanamex, cuyo objetivo es impulsar una agenda nacional que contribuya a tener un país más próspero a través del ejercicio de las finanzas responsables.

El foro, que se realiza cada dos años, reúne a autoridades, analistas, influencers y emprendedores relacionados con educación e inclusión financiera para generar diálogos sobre retos y oportunidades en esta materia.

En esta edición se abordaron estrategias para impulsar la educación financiera y que se traduzca en bienestar financiero de la población, así como la importancia del adecuado uso de herramientas financieras para el empoderamiento y la toma de decisiones en los emprendedores, de acuerdo con un comunicado del grupo financiero.

“Hace un par de décadas la educación financiera no era un tema relevante en la agenda nacional y no existía un solo programa sobre este tema en el país. En 2004, Citibanamex creó el primer programa de educación financiera de carácter nacional. Desde un inicio establecimos muy claramente que se trataba de una iniciativa con una vocación social, independiente de las áreas de negocio, y abierta a toda la población, no sólo a clientes o usuarios, y así la hemos mantenido”, declaró Manuel Romo, director general de Citibanamex, según el comunicado.