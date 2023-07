Rivers vs Rivers: lo que se sabe de la posible revancha de La Velada el Año

La pelea de Marina vs Samy elevó expectativa y polémica en La Velada del Año III (Twitter)

Tras la realización de La Velada del Año 3, una de las peleas atrajo los reflectores más que el resto. El enfrentamiento entre Marina Rivers, de España, y Samy Rivers, de México, generó expectativa, pero al término también dio pie a la polémica. Y es que tras el cuestionado veredicto de los jueces, podría haber una reyerta de revancha.

Horas después de que la streamer española se alzara con la victoria y que la mexicana se impusiera ante Mayichi en la que fue su segunda exhibición de la noche, la ganadora del primer encuentro habló acerca de una posible revancha. Aunque no dio a conocer una fecha establecida o la confirmación, escribió que:

“¿La revancha Rivers de México contra Rivers de España en la Velada del Año IV?”, escribió por medio de su cuenta verificada de Twitter la española Marina Rivers.

La mexicana se abrió paso en el estadio del Atlético de Madrid respaldada por un grupo de mariachis (Twitter)

En ese sentido, la ganadora de la pelea se habría mostrado dispuesta a volver a ponerse los guantes ante la mexicana en la próxima edición del acto organizado por el streamer Ibai Llanos, debido a los cuestionamientos de los que fue objeto. Cabe mencionar que el creador de contenido español no se ha pronunciado al respecto.

La publicación de Marina Rivers tuvo amplia popularidad entre los usuarios de la red social. Menos de 24 horas después de haberlo publicado tuvo más de 38 mil reacciones de “me gusta”. De igual forma fue replicado en más de mil 600 ocasiones y generó todo tipo de opiniones entre quienes se sumaron en los comentarios.

Naturalmente, las personas seguidoras de la mujer ganadora negaron la posibilidad de la revancha y afirmaron que la victoria había sido justa. No obstante, quienes quedaron inconformes con el resultado argumentaron por qué el resultado debió haber favorecido a la mexicana y se mostraron entusiasmados con la posibilidad de verlas de nueva cuenta encima del cuadrilátero.

Marina Rivers abrió la posibilidad de la revancha contra la mexicana (Twitter/@_riverss_)

“Vuelve a reventar a Sammy, por favor y gracias”, “¿para que (Samy) Rivers te vuelva a reventar la cara? Qué sueño”, “te va a hacer mierd* como hoy”, “¿A poco sí muy ganadora”, “solo un round estuvo parejo, los demás los ganó la mexicana”, “si en este no compran a los jueces va”, “ni ella se cree que ganó, con eso lo digo todo” y “no porque te vuelven a ganar”, fueron algunos de los comentarios emitidos en la publicación.

Cabe mencionar que la mexicana Samy Rivers no ha dado su punto de vista ni ha interactuado con la publicación realizada por su rival deportiva. No obstante, horas después de haber finalizado el combate, utilizó la misma red social para expresar su inconformidad con el resultado de la reyerta, agradecer el apoyo de sus oponentes, así como la voluntad de sus contrincantes.

“Sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo, pero hicimos historia. Dos peleas en una misma noche (...) Me quedo con la experiencia de escuchar un estadio lleno coreando mi nombre en un país que no es el mío. Felicidades a Rivers y a Mayichi por dar tan buenos combates”, escribió Samantha Treviño Rivera.

Tras el resultado, usuarios en Twitter catalogaron la pelea como "La robada del año" (Twitter: @CapitnMoon1)

¿Cómo fue la pelea de Rivers vs Rivers?

En un encuentro esperado por los aficionados, Samantha Rivers y Marina Rivers se montaron al ring para dar a conocer le resultado de sus entrenamientos. Si bien el primer episodio favoreció a la española, la originaria de Nuevo León, México, logró sobreponerse en los dos siguientes, conectó más golpes a la humanidad y supo esquivar los contragolpes de su contrincante.

La polémica llegó cuando la decisión dividida de los jueces favoreció a la boxeadora local. Fue así que en las redes sociales se dio a conocer la inconformidad de la afición que viralizó la etiqueta #LaRobadaDelAño.