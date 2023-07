Pensión para adultos mayores: el costo del programa estrella de AMLO

Será difícil de cubrir el costo del programa en los próximos años, según el CIEP. (Foto: Especial/Programa de pensiones a adultos mayores)

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el sábado un aumento del 25% a las pensiones que reciben los adultos mayores a partir de enero próximo, por lo que el monto por persona pasará de 4,800 a 6,000 pesos bimestrales.

Los recursos destinados al programa, de mayor prioridad dentro del gasto social de la administración del mandatario, se incrementaron 5.6 veces entre 2018 y 2022 en términos reales (ya descontando el factor inflacionario), según los Precriterios de Política Económica 2024 de la Secretaría de Hacienda.

El recurso aprobado para 2023 fue de 339,341.4 millones de pesos, y el gobierno federal propone para el ejercicio del próximo año un monto de 439,149 millones de pesos, de acuerdo con el documento citado.

En marzo de 2021, el gobierno federal anunció que los recursos llegarían a 6,000 pesos bimestrales a partir de 2024, y el año pasado durante la entrega-recepción del Presupuesto de Egresos 2023 en el Congreso, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reiteró que se reforzaba el programa con la proyección de que alcanzara los 6,000 pesos para 2024.

“No obstante, debe considerarse el impacto presupuestario que esta actualización del monto generará, además de estimar los apoyos que se entregan en los estados y los problemas internos del programa”, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en un reporte publicado en marzo de 2021.

Difícil de cubrir en el futuro

El centro de estudios expuso que el costo del programa será difícil de cubrir en los próximos años, pues se requerirá un presupuesto equivalente a 1.9% del PIB para que en 2024 puedan atenderse los 12 millones de adultos mayores de 65 años en el país.

“Esto implica que el gasto total en pensiones contributivas y no contributivas se ubicará en 6.5% del PIB, representando importantes retos en cuanto al financiamiento y a la distribución de recursos públicos, que en el contexto de la crisis de COVID-19 limita que se redirijan recursos al sector salud o educación”, apuntó en el documento “Pensión universal para adultos mayores: una revisión necesaria”.

El CIEP recordó que el sistema de pensiones se compone de pensiones contributivas y no contributivas. Las primeras se otorgan a los adultos mayores que hicieron contribuciones durante su vida laboral para acceder a una pensión, mientras que las pensiones no contributivas se otorgan a los adultos mayores que no contribuyeron o lo hicieron muy poco durante su vida laboral para tener una pensión.

El programa de pensiones adultos mayores es administrado por la Secretaría del Bienestar, dependencia que para el actual ejercicio fiscal recibió un presupuesto de 414,632 millones de pesos, el más elevado de todas las secretarías.

Se requerirá un presupuesto equivalente a 1.9% del PIB para que en 2024 puedan atenderse a 12 millones de mayores de 65 años. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Incrementos a costa de otros programas

El centro de análisis México Evalúa señaló que la mayor parte del incremento en subsidios para el ejercicio 2023, el 68%, se debió al mayor presupuesto para el programa de pensiones a adultos mayores.

En una revisión del Paquete Económico 2023, la organización sostuvo que de 2018 a este año, las pensiones para adultos mayores habrán crecido 629%.

“Pero ¿a qué costo? En el mismo periodo el gasto total de programas de subsidios aumentó sólo 13% (112 mmdp). Es decir, el incremento del programa consentido de este gobierno se dio a costa de otros programas”, afirmó en su análisis “10 riesgos y desventuras del Paquete Económico 2023″.

Apuntó que este programa es relevante para la economía de muchas personas, pero que al no focalizarse en los más pobres pierde eficacia.

Sostuvo que Hacienda calcula que el 20% más pobre de la población obtiene el 7.7% de los recursos de este programa, mientras que el 20% más rico obtiene el 20.9%, es decir, “el programa social de mayor presupuesto, que cada año concentra más recursos, es regresivo”.

Representa el 39% del presupuesto a programas sociales

El programa representa 39% del total del presupuesto asignado para los programas sociales en 2023, de acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Este programa es administrado por la Secretaría del Bienestar, lo que explica el aumento del presupuesto de la dependencia. El aumento presupuestal se explica por la reducción de la edad para recibir el programa a 65 años y por el aumento de 25% para 2023 en el monto asignado por pensión, de acuerdo con lo anunciado por el Ejecutivo Federal”, señaló en su análisis sobre el Paquete Económico 2023.

El IMCO detalló que según las reglas de operación de 2013 a 2018, el programa “Pensión para Adultos Mayores” se daba a adultos mayores de 65 años y más.

Pero a partir de 2019 (ya con Morena en el poder) el programa se modificó a “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, y la población objetivo aumentó a adultos mayores de 68 años y más, pero se mantuvo en 65 años en caso de pertenecer a población índigena o afromexicana. En 2022, la población objetivo regresó a adultos mayores de 65 años o más.