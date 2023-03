Cuánto podrán recibir de Pensión del Bienestar los adultos mayores en 2024

Los Adultos Mayores en México recibirán más en su pensión universal

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores, es un programa que se aplicó desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador en todo el país y se entrega a través de la Secretaría del Bienestar que dirige actualmente Ariadna Montiel Reyes a todas las personas mayores de 68 años de todo el país y a los adultos mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene un padrón de registrados de 11 millones 239 mil 840 derechohabientes, lo que representa una inversión en este 2023, de 339 mil 341 millones de pesos lo cual es un aumento del 39% más que en 2022.

Mientras del 2019 a la fecha, se ha invertido 975 mil 16 millones de pesos y los pagos que se hacen son depositados en la Tarjeta del Bienestar o entregados en efectivo de manera bimestral, dependiendo como se haya registrado el beneficiado.

Dicha pensión ha tenido cambios en su monto, ya que tan solo en 2022, fue de 3 mil 850 pesos bimestrales, mientras que en el bimestre enero-febrero de este año, se invirtieron 52 mil 589 millones de pesos para garantizar este derecho plasmado en el artículo 4° constitucional, pero la diferencia es que ya se aplicó el aumento del 25 por ciento que se había prometido, quedó en 4 mil 812 .50 pesos que recibirán los adultos mayores cada bimestre.

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores (Foto: Cortesía / Secretaría del Bienestar)

Estos aumentos, buscan llegar al objetivo siguiente de que en el año 2024, la Pensión para el Bienestar de los adultos mayores sean de 6 mil pesos cada dos meses, aunque a partir del 2025, la pensión no podrá ser removida por ser un derecho constitucional, asimismo no podrá ser menor a lo ya obtenido, aunque no se sabe si seguirá aumentando como se ha estado haciendo.

En su momento, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que se reforzaba el programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores proyectado que alcance los 6 mil pesos bimestrales en 2024, al hacer entrega del Paquete Económico 2023.

Las fechas que deben tomar en cuenta para obtener los pagos futuros de este apoyo, tomando en cuenta que se juntarán dos pagos, sólo en los estados que están en proceso electoral, como son el Estado de México y Coahuila, recibirán 9 mil 600 pesos de los bimestres Marzo- Abril y Mayo-Junio. Mientras que en los demás estados, la cifra estará en 4 mil 800 pesos. Ya para los bimestres de Julio-Agosto, Septiembre-Octubre, Noviembre- Diciembre, ya será de 4 mil 800 pesos para todo el país.

La secretaria Montiel Reyes informó que hasta el 15 de abril de 2023, se estará realizando el cambio de tarjetas de otros bancos a las de Bansefi y persona que no lo haga, se les suspenderán los pagos.

La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes al informar en la mañanera el aumento de las pensiones de los adultos mayores en la Mañanera para este 2023 Foto: Presidencia

Para poder realizar el cambio, se debe ingresar al enlace https://www.gob.mx/bienestar e ingresa el CURP para saber qué módulo le corresponde a la persona para hacer el trámite, los horarios de atención son de 10:00 a 16:00 horas y los documentos que se deberán presentar son: Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla, cédula profesional, pasaporte, carta de identidad, credencial del Inapam), acta de nacimiento legible, CURP impreso y actualizado; comprobante de domicilio reciente, no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial) y número de teléfono de contacto.

En caso de no poder realizar el trámite por salud o causas de fuerza mayor, el beneficiario podrá pedirle a un auxiliar que solicite una cita a domicilio para que le realicen el cambio, éstos deberán presentar también su documentación: Identificación vigente, CURP impreso, comprobante de domicilio reciente, comprobante que acredite el parentesco con el solicitante al programa, a partir de lo establecido en el Formato Único de Bienestar.

Recomendó a los beneficiarios que no entreguen la tarjeta donde recibían este pago, porque es de uso personal y en ellas reciben la pensión del IMSS o del ISSSTE.

Las fechas para cambiar las tarjetas del Bienestar en 2023 son en la Ciudad de México, hasta el 15 de abril de 2023 y en el Estado de México, hasta el 31 de marzo de 2023.