Galilea Montijo quiso sanar el “corazón roto” con ayahuasca

La conductora pensó usar esta droga natural para sanar el "malde amores"

Dicen que el tiempo todo lo cura, pero en ocasiones el daño emocional y sentimental que puede ocasionar una ruptura amorosa, y más si la relación estaba dentro del matrimonio, es de tal magnitud que se tiende a buscar “remedios” que pudieran acelerar el proceso de duelo y de sanción, tal fue el caso de Galilea Montijo quien pensó en utilizar ayahuasca (una droga natural) para sanar el “corazón roto” tras su divorcio con Fernando Reina.

Ella contó que el momento en que supo que iba a separarse de quien fuera su marido durante 11 años fue uno de los instantes más “fuertes” de su vida lo que le desencadenó distintos problemas relacionados con el conflicto interno de las personas que se desencadena tras una ruptura con una persona que se ama.

La conductora reveló durante la emisión del programa Netas Divinas (donde comparte la pantalla con la periodista Paola Rojas, la presentadora Natalia Téllez y la actriz Consuelo Duval) que una ocasión, durante una noche con insomnio, le llegó a la mente la idea de utilizar una de las drogas naturales más populares en México: la ayahuasca, sin embargo con el paso del tiempo una persona la ayudó a detener esta curiosidad por utilizar la hierba para superar el proceso de duelo de un desamor.

Tras once años de matrimonio, Galilea se divorció de Fernando Iglesias (Foto: Instagram@galileamontijo)

Galilea Montijo confesó que tras escuchar que la ayahuasca podría ayudarla a superar el divorcio del empresario Fernando Reina buscó quien pudiera auxiliarla y orientarla en el uso de esta hierba tradicional que es utilizada desde las civilizaciones mesoamericanas en nuestro país y que se relaciona con presuntos usos espirituales y purificación del ser, además para combatir ataques de ansiedad, como los que Gali padecía.

No obstante agregó a su relato que fue un hombre que ella contactó, a quien le confesó las emociones que sentía en ese momento, el que le dijo que no le recomendaba el uso de esta droga natural para “olvidar” el dolor que le causaba su separación porque, si bien en los primeros días sentiría una sensación de tranquilidad y bienestar, con el paso de los días podría causarle depresión y emociones negativas.

Tras una evaluación detallada de lo que el consumo de la ayahuasca supondría para ella, decidió que mejor no la consumiría por lo que, por recomendación de la persona que consideró que era una experta, prefirió optar por respiraciones y meditación para evitar los episodios de ansiedad, estrés y, de alguna manera, lograr una sensación de bienestar y tranquilidad. Así lo narró Galilea Montijo:

“Recién el divorcio yo estaba buscando terapia o algo que me sacara rápido de ese momento que me dolía hasta respirar y de repente un día en la noche pienso en la ayahuasca, he escuchado que hay gente que la toma y se desintoxica, es un ritual de varios días, y que cuando vomitas tienes alucinaciones, pero vomitas todo, el veneno, el coraje, la tristeza... un chavo muy especial en mi vida me dijo tengo varias técnicas... te recomiendo 100% la respiración, declaró la también conductora de televisión.

Galilea Montijo reveló que ante la idea de usar ayahuasca para el "mal de amores" mejor le recomendaron respiraciones. (Captura)

Galilea Montijo aseguró que antes de consumir ayahuasca su amigo le recomendó mejor usar imanes o respiraciones antes de consumir la droga natural a pesar de que la “guiara” un chamán, asimismo dijo que muchas personas lo recomiendan porque al finalizar el ritual “reviven como un nuevo ser”, pero que para el caso de un “corazón roto” no es recomendable.

Después de contar su experiencia, las Netas Divinas prefirieron no comentar nada al respecto porque inmediatamente pasaron al tema de Paola Rojas y el estreno de su nuevo programa en un conocido canal de televisión.