Galilea Montijo confesó que robaba dulces para mentirle a sus amigos

La conductora tomaba chocolates para poder mentirle a sus amigos y que ellos le creyeran (YouTube: @Unicable)

Galilea Montijo confesó uno de sus mayores secretos por primera vez de manera pública. La conductora reveló que robaba dulces que pertenecían a una de sus jefas, cuando no trabajaba en la televisión, para poder mentirle a sus amigos y evitar señalamientos que ella pensaba que iban a hacer sobre ella.

La famosa es una de las presentadoras más queridas del público mexicano, pero antes de volverse reconocida públicamente ella dedicó su tiempo en distintas ocupaciones para poder generar dinero, uno de los trabajos que se encuentran en la lista es el de niñera.

Fue durante la emisión del programa Netas Divinas (donde comparte el espacio con la periodista Paola Rojas, la conductora Natalia Téllez y la actriz Consuelo Duval) donde confesó que ella robaba chocolates a la persona que le pagaba por cuidar a sus hijos y así mentirle a sus amigos sobre el lugar al que acudía de vacaciones cada que tenían días de descanso.

Galilea Montijo tomaba chocolates sin permiso del lugar donde trabajaba. (Foto: Instagram)

La también conductora de Hoy contó que en la casa donde cuidaba a un par de niños había dulces que provenían de Estados Unidos, los cuales no eran comunes en nuestro país en aquel entonces, precisó sin revelar la fecha en la que trabajó cuidando a los menores de edad.

Los que más tomaba sin permiso eran los chocolates, esto se debía a que llamaban más la atención. Lo que hacía con las golosinas era llevarlas a las reuniones con sus amigos y regalárselas para poder presumir que durante sus vacaciones había visitado el principal parque temático de Disney en Estados Unidos. Así lo contó Galilea Montijo:

“No existían aquí los dulces americanos... yo me robaba los chocolatitos y me los llevaba a la escuela, y me decían que a dónde había ido de vacaciones... yo les decía que iba a Disney... para asegurarlo les mostraba y les decía que les había traído chocolates... pero ni para los frijoles había”.

Tras su confesión pidió disculpas a su vecina, a quien llamó Mari porque sí era ella quien robaba los chocolates por miedo a que no la aceptaran tal y como era, por ende fingió ser otra persona, contó la también conductora de La Casa de los Famosos.

Galilea Montijo reveló que tenía miedo a que no la aceptaran como era y por eso mintió. (Instagram: @galileamontijo)

Como respuesta a sus declaraciones, Natalia Téllez la llamó “inventada” porque para ella, desde muy temprana edad, Galilea tuvo que empezar a mentir para decirle al mundo que era otra persona.

A pesar de que se sinceró, algunos de los fans del programa de televisión señalaron que la presentadora de entretenimiento continuaba mintiendo en sus historias tachadas como no creíbles. La razón argumentada fue que Montijo buscaba protagonismo dentro del elenco de Netas Divinas.

“Para mi Galilea Montijo... Se inventa algunas historias... No creo mucho en ella siento que oculta muchas cosas y través de su personalidad las hace. Pero si qué inventa historias”, comentó uno de los internautas.

Galilea Montijo pidió que le llegara un nuevo amor

Galilea Montijo estuvo bajo los reflectores por un ritual que protagonizó al lado de Andrea Legarreta durante el programa Hoy. En la emisión del martes 13 de junio ambas famosas se encomendaron a San Antonio de Padua, figura relacionada con la búsqueda del amor.

Galilea Montijo hizo el ritual de San Antonio que está vinculado con la búsqueda del amor. (Las Estrellas // Televisa)

La conductora dijo la oración con la que piden a este santo que les haga llegar un nuevo amor a sus vidas, a pesar de que fue vista con Isaac Moreno, un modelo español, durante sus vacaciones en la playa.

Sin embargo cabe señalar que la famosa declaró que la podían volver a ver con él y con cualquier otro hombre porque estaba disfrutando de su soltería tras el divorcio con el empresario Fernando Reina.