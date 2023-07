Daniel Sosa rompió el silencio sobre las acusaciones de Ricardo O’Farrill: “Está pasando por un mal momento”

Ricardo O'Farrill y Daniel Sosa se pelearon (Instagram richieofarrill/danielsosafado)

Hace algunos meses, Ricardo O’Farrill protagonizó una polémica discusión que sacudió al mundo del stand up mexicano. El comediante tuvo un altercado con Daniel Sosa en la boda de Mau Nieto y después transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram para despotricar contra diferentes compañeros del medio.

Te puede interesar: ¿Mejor que los Yeezy Slide? Clara Luz Flores hace unboxing de las chanclas de AMLO

En el live, Ricardo O’Farrill acusó a Daniel de haberlo amenazado de muerte durante la pelea además de revelar que, supuestamente, Sosa habría drogado con MDMA a una joven durante una fiesta.

Ante estas acusaciones, el comediante se había mantenido en silencio; sin embargo, en una entrevista que tuvo con Miembros al Aire, Sosa por fin habló al respecto de la situación donde salieron embarradas varias figuras del stand up, como la misma Sofía Niño de Rivera, quien recientemente también declaró sobre la situación.

En el live, Ricardo O’Farrill acusó a Daniel de haberlo amenazado de muerte durante la pelea (Instagram/@richieofarrill)

¿Qué dijo Daniel Sosa sobre lo ocurrido?

El comediante abrió el tema diciendo que aquella boda fue muy especial, pues su amigo Mau Nieto, el novio, se la paso bastante bien. “Fue un gran evento”, indicó.

Te puede interesar: Bobby Larios rompió el silencio sobre los rumores de que Emilio Osorio es su hijo

Asimismo habló de lo ocurrido con Ricardo O’Farrill y puso énfasis en decir que las acusaciones en su contra no era reales, ni la amenaza de muerte ni su supuesta participación en la intoxicación de una chica. Aunado a eso, comentó que quería a Ricardo y que lo respetaba.

“Tuve un altercado con una persona que todos conocemos y queremos mucho, que para empezar voy a aprovechar para decir que todo lo que se dijo de mi es absolutamente falso”, indicó.

Te puede interesar: Luis Enrique Guzmán realizó prueba de ADN a su hijo y no resultaron compatibles

En la misma línea, dijo que existía un respeto por quien fuera su amigo, y confesó que le gustaría mucho detallar sobre lo sucedido debido a la salud mental de Ricardo y de su misma familia.

El comediante fue acusado de drogar a una mujer sin su consentimiento

“Respeto a mi compadre Ricardo, está pasando por un mal momento, al final de cuentas somos humanos. La mamá, el papá, la hermana, prenden la tele y ven ahí el nombre de su hijo hablando cosas buenas o malas... es muy fuerte”, declaró.

Del mismo modo, dejó entrever que todo es un tema de salud mental y que su amigo tuvo este episodio debido a la crisis por la que está atravesando. Recordemos que Ricardo incluso ha sido ingresado a una clínica y hace un tiempo fue reportado como desaparecido.

“Por respeto a ellos no me justaría hablar mucho de ese tema, pero es un gran reflejo de la importancia de la salud mental. No hay que jugar con eso, hay cosas que pasan. Todo mundo vimos como tienes a un amigo que es a todo dar y de repente ves una transformación”, dijo Daniel Sosa.

La comediante habló sobre las declaraciones que Richie soltó en su live de Instagram

Las reacciones de otros acusados por Ricardo O’Farrill

Sofía Niño de Rivera, quien también fue mencionada en la transmisión en vivo del comediante y además fue acusada de “escalar” en el mundo de la publicidad a través de relaciones íntimas, tuvo una entrevista en el podcast Creativo donde habló al respecto:

“La reacción que yo tuve fue ‘qué triste’, qué triste que esté en una crisis. Esa crisis se venia venir desde hace rato, hay muchas cosas que la gente no sabe de esa crisis que pasaron antes, que no es público. Lo que mas me preocupaba a mí fue la reacción fue los titulares”.

En su momento, Ricardo O’Farril dijo: “Es un rumor, se escuchaba en el mundo de la publicidad que Sofía escalaba (...) y que era muy sabido que tenía relaciones con personas para escalar. Yo no sé si esto es real”, comentó Ricardo en el live. También, arremetió contra su compañera diciendo: “Nos ha hecho daño a muchísimas personas, cuando yo entré a trabajar a TV Azteca le pregunté, y sí se lo agradezco ella me ayudó a entrar, ¿cuánto estás cobrando?’ y me dijo: ‘No le voy a decir ni a Zanazzi ni a ti lo que estoy cobrando para que lo sepan’”.