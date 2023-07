Bellakath denunció robo de cartera Gucci y 80 mil pesos en el aeropuerto de CDMX

La intérprete de "Gatita" documentó la cartera Gucci que le fue robada. (Ig: @labellakath)

El robo en México, lamentablemente es uno de los delitos más comunes que afectan a la sociedad de nuestro país del cual nadie queda exento y esto quedó ejemplificado de manera clara con el momento en que Bellakath fue víctima de la delincuencia después de que en el aeropuerto le robaron una cartera de lujo de la marca Gucci, que contenía 80 mil pesos en efectivo, mientras viajaba desde la Ciudad de México a otro estado donde daría un concierto.

Ella tomó un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Colima donde daría un concierto este viernes 30 de junio, sin embargo, para su sorpresa, cuando llegó a la terminal aérea de la entidad su maleta le fue entregada abierta y presuntamente rota.

Tras esto pidió que la auxiliaran, como consecuencia se acercó personal de la aerolínea Aeroméxico (empresa de viajes que utilizó Bellakath) para la revisión de su equipaje. Ella enlistó los objetos con los que había viajado (de los que se acordaba, comentó) y notó que faltaba su cartera de colección.

La intérprete de Gatita se mostraba preocupada porque también traía consigo en su maleta un par de piezas de calzado de marcas de lujo, unos lentes Cartier, unos de Gucci, productos de belleza que ascendían a más de 10 mil pesos, unas botas con un costo de 13 mil pesos, especificó la cantante, pero todo se encontraba en su lugar excepto el accesorio para guardar dinero.

La cantante dijo que el robo fue en la CDMX aunque la revisión se hizo en Colima crédito: tiktok soloedgaar

La famosa, que antes era conocida como “la gata de la Agrícola Oriental”, arremetió contra la empresa de aviación comercial y exigió un arreglo inmediato porque el dinero que traía dentro de la cartera que documentó en la terminal aérea de la capital mexicana era para cualquier imprevisto que pudiera tener con el equipo o con todo tipo de emergencia que se pudiera presentar antes, durante o después de su concierto.

Cabe destacar que Bellakath precisó que su accesorio Gucci era de una colección especial y que era única en su tipo debido a su diseño y a su numeración, pero no reveló cuánto le había costado ni si iba a considerar el precio de la cartera dentro de la reclamación que dijo que impondría en contra de la aerolínea.

Después de la denuncia pública que hizo del robo a través de las redes sociales ya no emitió ningún pronunciamiento al respecto ni contó cómo va a proceder legalmente en contra de Aeroméxico por el robo del dinero en efectivo que traía documentado en la maleta.

Bellakath tendrá una presentación en Colima por esta razón viajó desde la CDMX donde supuestamente le robaron 80 mil pesos dentro de una cartera Gucci. (barbieperiodista)

¿Dónde será la presentación de Bellakath en Colima?

La intérprete de Y Yo Me Le Pego tendrá un concierto este viernes 30 de junio en el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, el cual, de acuerdo con el anuncio de su presentación, sería la primera vez que visita este estado. Su show será en el bar y centro nocturno La 10 de Manzanillo, no obstante no se reveló la hora de inicio.

Cabe señalar que en el mismo lugar se presentará Dj Foxy quien será la encargada de subir al escenario antes que Bellakath para animar el ambiente en el lugar. Este concierto se planeó con el motivo de celebrar el séptimo aniversario de este club nocturno.

Es importante destacar que este inmueble constantemente ha sido escenario de hechos violentos, en meses anteriores se reportó el asesinato de una mujer a manos de su pareja dentro del bar, además en 2022 fue el sitio donde unos sicarios desataron una balacera contra el bar dejando a 3 heridos por arma de fuego y un muerto.