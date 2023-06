Juan Osorio reveló qué personaje le dará a Wendy Guevara

Wendy Guevara ya cuenta con un papel asegurado en la próxima novela de Juan Osorio (Foto: Instagram)

Debido a la gran popularidad que Wendy Guevara ha ganado en las últimas semanas gracias a su participación en el reality show La casa de los famosos México, donde incluso se perfiló como la gran favorita desde el día uno, la influencer está en la mira del público.

Pero no sólo son los fans del programa de Televisa Univisión, ni los followers que la famosa “Perdida” ha ido acumulando en sus redes sociales, han mostrado su apoyo a la joven de 29 años, sino también el productor Juan Osorio, quien hace unos días contó que la quiere incluir en su próxima telenovela.

Aunque Wendy no es actriz ni tiene experiencia en el rubro, Osorio vio en ella el potencial para aparecer en uno de sus melodramas. El conocido productor acudió hace unos días al inmueble donde se encuentran conviviendo personalidades como Apio Quijano, Poncho de Nigris, Paul Stanleyy Sergio Mayer.

El motivo de la visita del ex esposo de Niurka Marcos a la casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México, fue para saludar y apoyar a su hijo Emilio Osorio desde el exterior.

Wendy se ha convertido en la gran favorita a ganar la competencia (Captura de pantalla/Vix)

Al saludarlo a gritos, le pidió que le dijera a “La Perdida” que ya tenía seguro un personaje en la telenovela cuando saliera, por lo que no se tenía que preocupar por su futuro. Como respuesta Wendy Guevara le agradeció, pero lo llamó “Papá Emilio”, en lugar de Juan, lo que desató las risas del resto de los integrantes de La casa de los famosos México.

Ahora, el productor de melodramas como Siempre te amaré y Velo de novia declaró que se encuentra produciendo su próximo proyecto. “En eso estamos, la verdad está muy padre el siguiente proyecto, le tenemos mucha fe, mucha confianza, y esperemos que a la empresa le guste la propuesta que vamos a hacer los escritores, productores, el director y un servidor”, dijo en De primera mano, donde también habló de la participación de su hijo en el reality show.

“Trae una estrategia muy inteligente, hizo una gran combinación con Poncho, con Sergio. Ojo, cuando tiene toda la información sabe cómo moverse. Hizo una gran coalición con Wendy, que creo es de las participantes más fuertes que hay, y estoy de acuerdo que al haber hecho esto está blindado”, opinó el realizador.

“Creo que el miércoles, a como están las cosas, todavía no va a ser nominado, y es un gran paso que da por las semanas que se mantiene dentro del juego”, pronosticó el prolífico productor, quien espera que Wendy quede fuera del programa para hacerle la invitación formal a actuar.

Comunidad apoyó a Wendy Guevara en Marcha LGBT de la CDMX 2023 (Foto: redes sociales)

“Me llamó la atención que estaban acostados y (Wendy) le dijo ‘Emilio, dile a tu papá que me dé un personaje y no te nomino’, entonces me fui el sábado y le dije ‘Emilio, dile a Wendy que ya tiene personaje’, fue una dinámica muy divertida’”, narró el productor de 66 años.

“Pero la verdad es que sí va a tener personaje, estamos trabajando; creo que Wendy, si hace una participación siendo ella, no tratando de actuar, participando como ella es dentro de los personajes de una novela, puede ser bien interesante, muy divertido, manejar la comedia, quítale las malas palabras y es muy divertida”, agregó sobre la joven estrella de internet.

Para Juan Osorio, la personalidad de Wendy es ideal para dar vida a un personaje recurrente y carismático, de extracción popular. “Creo que puede abonar y sumar dentro de una novela con un personaje que vaya adherido a los personajes principales, y como la historia que llevamos es muy popular, a ella le va muy bien”, añadió.

La influencer se volvió tan popular que ahora actuará junto a la protagonista de la telenovela de Juan Osorio (Foto: @soywendyguevaraoficial)

Por último, el productor ahondó en el personaje que le tiene preparado a la conocida creadora de contenido:

“Están desarrollando un personaje a la altura de ella, quitándole las majaderías. En esta diversidad tiene que ser ella, con su comedia, con sus ocurrencias, pero siendo un angelito para la protagonista; va a ser muy divertido porque la protagonista tiene un negocio muy popular y ahí va a trabajar Wendy”, reveló.