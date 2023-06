Cuáles son las peores marcas de cochinita pibil, según Profeco

La Profeco llevó a cabo un estudio de cochinita pibil (Foto: archivo)

Los alimentos preparados se elaboran con múltiples ingredientes, entre ellos se encuentran la sal, algunos condimentos y pueden o no tener aditivos. El consumir ese tipo de preparaciones altas en sodio no es recomendable para la salud, pues puede propiciar la aparición de enfermedades que pongan en riesgo la salud de la persona y su economía, por tal motivo es importante no exceder la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2 mil miligramos al día.

Debido a lo anteriormente mencionado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de llevar a cabo un estudio en dicho tipo de productos, para el caso analizó:

- 5 marcas de cochinita pibil.

- 4 marcas de chicharrones en salsa.

- 9 marcas de chilorio; 4 de cerdo, 2 de soya, 2 de pavo y 1 de pollo.

Para ello, se verificó que todos los productos presentaran dentro de su etiquetado los datos obligatorios y que la información proporcionada fuera veraz conforme a lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, la cual incluye los siguientes datos: marca, sistema de etiquetado frontal, contenido neto. número de lote, tipo o denominación comercial, instrucciones de uso, tabla nutrimental del producto, ingredientes, leyenda de conservación, fecha de caducidad o de consumo preferente, nombre o razón social y domicilio del responsable del producto y país de origen.

Se evaluaron varias marcas dentro del mercado mexicano (captura de pantalla: Profeco)

¿Cuáles fueron las marcas de cochinita pibil peor calificadas por la Profeco?

Gracias al estudio realizado, las marcas que obtuvieron los peores comentarios fueron las siguientes:

- Tienen menos del contenido del declarado: American Beef, pues declara un tenido de 227 g y tiene 215.6 g y Sinaloa, quien declara 250 g y contiene 231.6 g.

- Altas en sodio: Chata de 215 g, La Sierra de 250 g, Sinaloa de 250 g, El Gallo Giro de 220 g y American Beef de 227g.

Por otra parte, las marcas peor calificadas de chilorio y chicharrón en salsa:

- Dice ser 100% de carne de cerdo y que el chicharrón es su primer ingrediente y no es así: Cocina de Piedra.

- Presentaron frases que no demostraron: Sinaloa con “Sano y delicioso sustituto de carne y La Sierra con “El sabor y la calidad hechos botana. Elaboramos el mejor chicharrón de cerdo”.

Mientras que las marcas mejor calificadas de cochinita pibil fueron:

- Chata de 215 g.

- Sinaloa de 250 g.

- American Beef de 227 g.

- El Gallo Giro de 220 g.

- La Sierra de 250 g.

(captura de pantalla: Profeco)

La Procuraduría detalló que el sodio es un mineral que se encuentra naturalmente en algunos alimentos como: la leche, la carne y los crustáceos. Informaron que en la elaboración de alimentos industrializados se les adiciona a través de ingrediente como la sal, los potenciadores de sabor, condimentos y conservadores, mientras que algunos otros alimentos procesados presentan sodio en grandes cantidades, los cuáles son: sopas instantáneas, botanas, galletas, quesos y embutidos.

Algunas de las recomendaciones que la Profeco compartió con los consumidores en general fueron:

- Preferir los alimentos frescos.

- Evitar el uso de sazonadores artificiales.

- Comprobar el punto de sal hasta que los alimentos terminen de prepararse.

- Sazonar con especias y hierbas aromáticas para los platillos.

- No poner saleros en la mesa a la hora de comer.

Finalmente, las consideraciones que se deberán tomar en cuenta al momento de adquirir uno de estos productos son: el revisado de etiqueta y en caso de que se encuentre abombado no se deberá consumir, leer correctamente la etiqueta y seguir las instrucciones de uso para evitar presentar algún tipo de alteración en la salud.