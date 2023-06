Cuáles fueron los supuestos vínculos de Hipólito Mora con CJNG y Cárteles Unidos

Hipólito Mora Chávez fue asesinado en la Ruana. Imagen: Infobae México

El asesinato de Hipólito Mora Chávez, ex líder de las autodefensas de Michoacán, despertó de nuevo las versiones de los grupos criminales con los que, supuestamente, el empresario y productor de limón tuvo vínculos.

Tras recibir varios atentados contra su vida, el líder de las autodefensas de la región de Tierra Caliente, conformadas en 2013 para combatir a la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, fue asesinado la tarde de este 29 de junio en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como la Ruana, municipio de Buenavista.

En julio del 2021, Mora Chávez fue señalado por la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de tener vínculos con Cárteles Unidos (C.U)

En una grabación compartida en redes sociales, integrantes del CJNG amenazó al Ejército mexicano y a la Guardia Nacional para que cortaran el apoyo a los grupos de autodefensas en Michoacán, en donde se mencionó a Hipólito Mora; Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, alias El Kiro; y Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, eran integrantes de Cárteles Unidos.

ARCHIVO - Hipólito Mora, dirigente de un movimiento de autodefensas, de pie con los brazos cruzados durante una protesta contra los secuestros perpetrados por el cártel de droga de los Caballeros Templarios, en La Ruana, México, el 19 de mayo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

“A ustedes Guardia Nacional y guachos que andan en Michoacán, les voy a dar un consejo y una advertencia: no se dejen de ver lo pendejo por parte del puto Abuelo, de los putos Viagras, del puto Kiro, del puto Hipólito Mora y de todos los que conforman el mugroso Cárteles Unidos y vayan en apoyo de ellos para pegarle a mi gente”, menconó un miembro del CJNG rodeado de al menos 20 hombres fuertemente armados.

De acuerdo con el medio InSight Crime, Cárteles Unidos surgió de una alianza entre el Cártel de Tepalcatepec, conocido también como el Cártel del Abuelo, Los Viagras y otros grupos locales que buscaban o buscan frenar el avance del CJNG.

“Operan bajo un nombre que antes usaron otros grupos aliados en el estado para enfrentar a Los Zetas. Los CU se conocen por su participación en economías ilícitas en la región de Tierra Caliente en Michoacán y por sus esfuerzos para mantener al CJNG fuera del estado en una disputa territorial brutal sin fin a la vista”, señaló el medio.

Tanto El Kiro, Hipólito Mora y El Abuelo son reconocidos como fundadores de las autodefensas de Michoacán, pero también como líderes de otros grupos criminales, en el caso de Juan José Farías Álvarez quien es señalado por ser líder del Cártel de Tepalcatepec.

Hipólito Mora fue mencionado por el supuesto miembro del CJNG (Foto: captura de pantalla/Archivo)

En marzo de este año, un presunto miembro del CJNG fue interrogado por sujetos armados el cual aseguró que se coordinaba con Hipólito Mora para su entrada a La Ruana.

A la pregunta de si conocía al ex líder de las autodefensas, el sujeto interrogado señaló que sólo lo conocía por televisión “cuando andaba de comunitario”.

Sin embargo, el ex líder de las autodefensas mencionó en mayo del 2022, ante el incremento de la violencia en Michoacán, que la estrategia de seguridad aplicada en el estado estaba mal aplicada.

“A Cárteles Unidos no los quieren tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa. Los dejan libres que anden por dondequiera. Yo estoy seguro de que la obligación del gobierno y de las autoridades es ir contra todos aquellos que hagan daño”, aseguró Hipólito Mora en entrevista con el periodista Carlos Marín.

El exlíder de las autodefensas de Michoacán fue candidato para la gubernatura de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

El exlíder de las autodefensas de Michoacán también se había deslindado de dos de sus sobrinos quienes estarían involucrados con el CJNG y el grupo Los Viagras.

“En los dos grupos, tanto Cártel Jalisco como los Viagras anda gente que andaba conmigo y por primera vez voy a decir algo que nunca he dicho en más de 8 años, en los dos grupos andan dos sobrinos míos, con los Viagras anda uno y otro con el Cártel Jalisco y a raíz de eso me están involucrando a mí. Yo no puedo tener el control en ellos”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula en julio del 2021.