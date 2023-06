Claudia Ruiz Massieu se baja de la contienda para la candidatura presidencial

La senadora del PRI mandó un contundente mensaje (Twitter/@ruizmassieu)

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu Salinas, desertó como aspirante a la candidatura presidencial por la alianza Frente Amplio de México, antes Va por México.

A través de un video mensaje en redes sociales, la legisladora del Senado de la República explicó sus motivos para bajarse de la contienda interna de los partidos de oposición, pues aseguró que el método de selección en el que ha incursionado la alianza va en contra de las normas electorales y de sus principios.

La Ruiz Massieu aseguró que, desde que levantó la mano para aspirar por la candidatura, en octubre pasado, ha buscado pertenecer a un frente amplio, plural e incluyente con el fin crear una alternativa electoral rumbo a las elecciones federales, no obstante, las recientes decisiones de los partidos la han orillado a descartar sus aspiraciones.

“Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre logar lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo”, aseguró.

La senadora del PRI explicó sus inquietudes

Sin embargo, y a pesar de tomar dicha decisión, Claudia Ruiz aceptó que las encuestas le favorecen. La senadora mencionó las diferencias éticas que enfrentó ante las definiciones del método, el cual señaló de caer en la simulación.

De esta manera, la priista comparó los procesos de selección del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados, con los recientes requisitos que propuso su partido con el PAN y PRD, los cuales acusó de incurrir en las mismas prácticas que han criticado con anterioridad.

“Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos anticipados de campaña, no puedo hacer lo mismo. Si fue una de millones de ciudadanos que marchamos por defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral”, enfatizó.

Además de ello, la senadora expresó su respeto a sus compañeros y compañeras que decidan incursionar en el proceso, a quien de igual manera, hizo un llamado para seguir exigiendo una clase política por el bien del país

Va por México presentó su metodología para elegir a sus candudatos a la Presidencia. (Va por México)

Por último, agradeció a la población, familia y allegados, por el apoyo durante este periodo, asegurando que su decisión no afectará a sus trabajos como funcionaria del país.

“Seguiré contribuyendo con mis ideas, trabajo, experiencias y congruencia para lograr un México que destierre la división, la polarización (...) Con ustedes seguiré luchando por ese México que tú y yo queremos”

Alito Moreno se pronunció a la disertación de Claudia Ruiz Massieu

Pocos minutos después de que la senadora publicará su video, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, se pronunció a favor de la decisión de su compañera.

Moreno Cárdenas habló del método de la oposición (Twitter/@alitomorenoc)

A través de su cuenta de Twitter, el líder tricolor reconoció el trabajo de la senadora, así como reciente postura, asegurando que tal decisión se enmarca en sus valores como política.

“Mi reconocimiento al compromiso y vocación de servicio de la Senadora Claudia Ruiz Massieu. Estoy convencido de que su decisión es resultado de un profundo análisis. Su visión y sus aportaciones siempre serán tomadas en cuenta. Todas las voces son importantes para construir el México que queremos, y la suya ha sumado mucho y lo seguirá haciendo. En el PRI siempre se escucharán todas las expresiones.”, destacó el líder en su cuenta.

La reciente baja de la senadora del PRI se suma a las deserciones de la legisladora del PAN, Lilly Téllez García, así como la del senador independiste del Grupo Plural, German Martínez.