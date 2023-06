Adán Augusto descalificó encuesta que coloca a Sheinbaum como la favorita

Claudia Sheinbaum se colocó como la favorita (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

El aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, se lanzó contra la encuesta publicada en El Universal, la cual colocaba a Claudia Sheinbaum Pardo como la favorita entre los seis aspirantes de Morena y los partidos aliados.

Te puede interesar: “Van tarde y con sueño”: Sheinbaum criticó a la oposición por el método para elegir a su presidenciable

En una de sus asambleas informativas desde Sonara, el ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a la ciudadanía para no creer en los ejercicios estadísticos de “contentillo”, asegurando que estos son pagados por los contrincantes.

Ante los cuestionamientos, el ex funcionario descalificó este tipo de encuestas, las cuales en diversas ocasiones han errado en sus parámetros con el fin de seguir las estrategias de los aspirantes.

Te puede interesar: Claudia Sheinbaum confirmó su nacionalidad con una canción: “Soy pura mexicana”

“No crean en las encuestas a contentillo como esa que publica El Universal. Esas se llaman encuestas atípicas para elevar el ánimo de él o la quien paga. Ya sabíamos cómo se las gastan a esos y otros medios que publican con la paga”, aseguró.

(Twitter @adan_augusto)

Aunado a esto, recordó que, en 2018, cuando existía la competencia para encabezar la jefatura de Gobierno de la capital del país, fueron emitidas una serie de encuestas de “este tipo”, que colocaban al entonces senador morenista, Ricardo Monreal Ávila, como el favorito. No obstante, fue Sheinbaum Pardo la ganadora.

Te puede interesar: El día que Sheinbaum protestó contra “la dictadura” de Salinas de Gortari desde EEUU

El ex titular de la Segob aseguró que a pesar de que las recientes encuestas colocan a la ex mandataria como la favorita, ella sabe que no es un veredicto certero, por lo que pidió no caer en falsas y “chayoteras mediciones disfrazadas”.

De igual forma, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, hizo mención de dicha encuesta, la cual acusó de no tener credibilidad y de ser una estrategia de publicidad.

Fue a través de redes sociales que el también aspirante a coordinación del Comité morenista recordó cómo estos ejercicios estadísticos fueron erróneos cuando se trató de los aspirantes en el Estado de México en las elecciones de este 2023.

Ebrard y Sheinbaum se disputan en las preferencias (REUTERS/Henry Romero)

“Buenos días !!Ya camino a Monterrey. Vi la encuesta de El Universal hoy, nada más recuerden que en la elección del Estado de México se equivocó por más de 10 puntos. No tiene credibilidad, pura propaganda. ¡Sonrían, todo va a estar bien!”, destacó en su cuenta.

La encuesta

La empresa Buendía & Márquez, la cual da como exclusiva información al medio El Universal, publicó los resultados del levantamiento de las encuestas realizadas a mediados de este mes de junio, casi una semana después de que el Consejo Nacional de Morena definiera su método de selección de la coordinación del Comité en Defensa de la Cuarta Transformación.

En dicha métrica, Claudia Sheinbaum se coloca en primer lugar con el 34% de las preferencias, seguida por su contrincante fiel, Marcelo Ebrard, quien obtuvo 22%. Una diferencia de más de 10 puntos.

A la pregunta expresa sobre quién de las seis aspirantes debería ser el abanderado de Morena para las elecciones del 2024, más del 30% aseguraron a la ex mandataria capitalina. En tercer lugar, con una diferencia importante, se colocó Adán Augusto, con un 8% de preferencia.

Las "corcholatas" y sus ingresos (Infobae)

Con el mismo porcentaje se colocó el diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, mientras que el ex coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se posicionó en el cuarto lugar, con un 6 % de preferencias.

Asimismo, el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, se mantiene a lado del senador Monreal, con un 6% de preferencias.